Pastrňák se zlobil na sudí: Co to mělo znamenat?!

PŘÍMO Z HERNINGU - Pruhovaní s píšťalkou jako by si včera zasedli na české hráče a oblékli dresy spíše s pruhy v amerických barvách. Alespoň to byl pohled Davida Pastrňáka (28).

Co rozhodlo?

„Zápas to byl vyrovnaný, ale rozhodly fauly. Udělali jsme jich prostě moc.“

Z čeho plynuly fauly?

„Většinou to bylo z pošťuchování na obou stranách, ale hned dvakrát jsme z toho špatně vyšli jenom my. Za mě nevím, co to mělo znamenat z pohledu rozhodčích.“

Pomůže zápas s USA do play off?

„Je to možný. Naštěstí prohra přišla ve skupině. Teď stačí zregenerovat.“