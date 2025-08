Podepíšete mi dres? A mně smlouvu? Islanders z jedničky draftu tvoří příští tvář klubu

V kabině New York Islanders se sešel se skupinkou dětí, které ztratily jednoho z rodičů. Mladý obránce Matthew Schaefer prožíval stejně těžké chvíle před rokem, kdy přišel o mámu po statečném boji s rakovinou, teď rozdal malým klukům a holkám podepsané dresy i povzbudivá slova. Na závěr se sám dočkal největšího dárku. Jako jednička letošního draftu dostal od jednoho z dětí k podpisu první smlouvu v NHL. „Úžasný pocit, je to něco, co jsem chtěl celý život. Pořád mě čeká hodně práce, ale tohle byl můj sen,“ soukala ze sebe budoucí hvězda organizace.

Zatím na dálku sledoval, jak další hráči z prvního kola draftu podepisují první kontrakty. Podpisu se dočkala osmička talentů, mezi nimi i Čech Radim Mrtka a další naděje Islanders Victor Eklund. Jednička výběru na vysněný moment pořád čekala. Předání smlouvy nakonec proběhlo ve velkém stylu a znovu ukázalo, že klub z New Yorku počítá s Schaeferem jako s budoucí tváří klubu.

„Všichni víte, že dneska potkáte Matthewa. Navíc mi pomůžete podepsat s ním jeho první kontrakt,“ řekl generální manažer Islanders skupince dvaceti dětí, která zavítala do kabiny týmu. S kluky a holkami měl Schaefer společného víc, než by si sám přál. Všechny přítomné děti tragicky ztratily jednoho z rodičů, stejně krutý příběh potkal i talentovaného hokejistu.

Před rokem přišel o matku po boji s rakovinou prsu, jen krátce předtím musel překonat ztrátu mámy z náhradní rodiny. Na konci roku 2023 spáchala sebevraždu. „Nikdy to nebude snadné. Ale garantuju vám, že až budete hrát baseball, vaše máma bude mít vždycky místo v první řadě na každý zápas, který odehrajete. Ona bude rozhodčí, který bude křičet, že to byl strike,“ vykládal Schaefer dětem s podobně těžkým osudem.

Přestože talentovaný obránce oslaví osmnácté narozeniny teprve na začátku září, životní zkušenosti mu pomohly dospět rychleji. Z jímavého videa zveřejněného klubem je patrné, že působí vyzráleji než řada jeho vrstevníků. „Byl v těžké situaci, ale o osmnáct měsíců později vidím, jak je pro něj úžasná tvrdá práce, honba za sny a to, že je dobrým člověkem,“ prohlásil Schaeferův otec Todd.

Na hvězdě už se staví marketing

Předpokládaná budoucí hvězda Islanders i celé NHL rozdala dětem podpisy na dresy, ve velkém stylu se dočkala i speciálního podpisu. „Jménem New York Islanders můžu říct, že vyjednávání s tvým agentem bylo těžké, ale nakonec jsme to dotáhli,“ prohlásil jeden z chlapců, když před Schaefera položil černé desky s NHL smlouvou. „Perfektní,“ culil se nadějný bek.

Autogramem stvrdil s klubem tříletou nováčkovskou dohodu, na dresu by měl nosit číslo 48. Už jako podepsaného hráče vzali Islanders posléze Schaefera na zápas baseballových New York Mets, kde obstaral slavnostní nadhoz utkání. Před klubovou kamerou pak odpovídal na otázky fanoušků, aby se příznivcům ještě víc otevřel a přiblížil.

Právě on má být v budoucnu hlavní tváří organizace. Poslední jedničkou Islanders byl v roce 2009 útočník John Tavares. V klubu strávil devět ročníků, než se rozhodl pro odchod do Toronta. Příští roky mají patřit Schaeferovi, což dokazuje i přístup organizace k mladé hvězdě. Už teď celek z New Yorku začíná stavět marketing na sedmnáctileté hvězdičce. Potvrzuje to i zvláštní akce na vstupenky za symbolických 48 dolarů. „Teď začíná nová éra,“ láká klub.

Otázkou zůstává, zda nejvýše tažený hráč ročníku prorazí mezi nejlepší hned letos na podzim. Schaefer kvůli zranění odehrál v uplynulém ročníku jen sedmnáct zápasů v OHL za Erie Otters, v nichž zazářil 22 body (7+15). Do karet mu hraje nedávný trejd obránce Noaha Dobsona do Montrealu.

„Samozřejmě musím pracovat, abych získal místo v týmu. Pořád mě čeká hodně práce,“ uvědomoval si talentovaný mladík. „Šanci mu dáme a podpoříme ho. Nejvíc se mi na něm ale líbí, jak je skromný a vděčný. Věřím, že bude velmi úspěšný. Je velmi inteligentní a vyspělý, ohromil mě,“ říkal na konto draftové jedničky trenér Patrick Roy.