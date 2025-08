Změny budou, přiznal Priske. Jak zkoumal Ararat a kdy bude k dispozici Preciado?

Zapsat čtvrtou výhru v řadě a uzmout si jasnou šanci na postup do play off Konferenční ligy, toť plán Sparty pro první duel 3. předkola proti arménskému Araratu, který se hraje ve čtvrtek večer na Letné. Dají se čekat změny v sestavě? „Ano,“ přitakal trenér Brian Priske nějakých jedenatřicet hodin před výkopem.

Je pro vás soupeř velká neznámá?

„Můžeme vnímat, že je těžší sehnat informace, ale my jich máme dostatek na to, co potřebujeme. Viděli jsme tři zápasy, případně jsme měli videa z předchozích působišť některých hráčů. Je to nový tým s novým trenérem, s individualitami z portugalské ligy.“

Soupeř není zvyklý hrát v takové intenzitě jako vy. Bude to cesta na jeho překonání?

„Chceme prezentovat, že jdeme z ligy, která je intenzivnější, to budeme chtít ukázat. Plánujeme být dominantní na balonu i bez něj, hrát rychle. Pomůže nám stadion díky trávě, kterou máme lepší, i fanouškům. To může být další dílek. Už zápas s Aktobe nám předvedl, že když hrajeme, jak chceme, tedy rychle s rychlým přechodem, tak to na soupeře platí.“

Vyhráli jste třikrát v řadě. Jdete nahoru?

„Je vidět progres v produktivitě, za poslední tři zápasy jsme nastříleli deset branek, s tím jsme spokojení. Na druhou stranu jsou tam pořád elementy, na kterých musíme zapracovat. Například v utkání s Pardubicemi byli Lukáš Haraslín s Honzou Kuchtou v šancích, které by měli proměňovat. Zlepšujeme se i v defenzivě, jsou tam vidět aspekty, které od hráčů chceme. Ale se vším respektem k Pardubicím, chceme být ještě lepší, prostor tam rozhodně je.“

S Aktobe jste začínali venku, nyní doma. Co je podle vás výhodnější?

„Osobně bych radši končil doma, ale v konečném důsledku je to vždycky stejné, musíte v obou večerech podat dobré výkony. První domácí zápas znamená, že potřebujeme dobrý výsledek, protože kdybychom si ho tady nepřipsali, bude to v Arménii těžší už kvůli teplotě nebo cestování.“

V minulém duelu s Aktobe se zranil Angelo Preciado. Jak je na tom zdravotně?

„Pro čtvrteční utkání nebude součástí kádru, pevně věříme, že bude k dispozici v odvetě.“

Uděláte změny v sestavě?

„Ano.“

A jaké?

„Na to si musíte počkat, sestavu se dozvíte klasicky hodinu před výkopem.“

S týmem trénoval také Markus Solbakken, který byl na odchodu. Je znovu součástí mužstva?

„Ano, je, ale měl menší zranění, a tak nebude nyní pro zápasy k dispozici.“