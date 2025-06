Vémola se rozloučil s kariérou jako král, ale... Útok na Lelu

Podruhé a jednou provždy zmlátit rivala Attilu Végha (39) bral legendární bijec Karlos Vémola (39) coby životní úděl. Povedlo se. Na Oktagonu v Edenu ukončil kariéru vítězstvím na body a pak okamžitě pospíchal domů za dvouměsíčním synkem Arnoldem!

Lev se nažral, ale oslavy si zodpovědný rodič musel nechat ujít. „Synovi jsem slíbil, že pro něj vyhraju. Jsem rád, že jsem mu to doručil. Je obrovský bojovník, který bojuje s problémy odmalinka,“ věnoval Karlos cenný triumf nemocnému Arniemu. „Už chci být co nejdříve u něho, když zůstal doma a měl hlídání,“ svěřil se zbitý vítěz, jenž inkasoval 156 ran a do Měchenic mazal se zlomenou rukou, rozkopanými žebry a sešitým nosem.

Karlosova kráska terčem rejpalů

Snůška pomluv v souvislosti s nemocným Arniem zaplavila sociální sítě Vémolovy manželky Lely (36). Fanoušci nechápou, že místo starání se o nemocného syna Arnieho fandila v Edenu na Karlosově rozlučce s kariérou. „Je samozřejmé, že ho jako manželka půjdu podpořit,“ vzkázala Lela na Instagramu a popsala zdravotní stav svého dvouměsíčního zlatíčka, jenž trpí apnoí: „Narodil se s jednou ledvinou menší a jednou větší. Není to život ohrožující. Ledvinka se zoperuje a bude vše v pořádku.“

Pak ujistila: „O Arnieho je postaráno na maximum. Spím u něj a probudím se při každém jeho mlasknutí. Jsem velmi zodpovědná. Kéž by se každá maminka starala o své děti jako já,“ přeje si Lela. „Umíme mu poskytnout první pomoc. A když mám hlídání, dávám ho zdravotní sestře,“ zdůraznila při své »obhajobě«.