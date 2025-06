Vémolův kouč: Co dál? V boxu může být dlouho. Určitě je skvělým trenérem

Namísto slibovaného K. O. dlouhá krvavá bitva. Karlos Vémola se rozloučil s profesionální kariérou pětikolovou melou s rivalem a slovenskou legendou Attilou Véghem. Bezmála čtyřicetiletý Terminátor do ní přes všechen tlak nastupoval v mimořádně dobré náladě. V kleci ji ale rychle vyměnil za dravost, která boj rozhodla. „Nakonec skutečně došlo na Karlosova slova. Dokázal, že to chtěl víc,“ líčí André Reinders, trenér českého bijce v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.

Příběh Karlose Vémoly jako MMA bojovníka končí. Poslední kapitolou byl třetí duel s Attilou Véghem na sobotním turnaji Oktagon 72 v pražském Edenu. Zápas měl mnohem vyrovnanější průběh, než experti předpovídali.

Jaká jste měli od Végha očekávání?

„Počítali jsme, že Attila nastoupí v lepší formě než minule. Bylo nám jasný, že dal do přípravy úplné maximum a poučí se z předchozích chyb, což částečně dokazovaly i fotky a videa z tréninků krátce před zápasem. V zápase to ostatně dokázal. Domácí úkol udělal poctivě a dobře.“

Na čem jste pracovali vy? Měnili jste hodně věcí po prosincové prohře s Willem Fleurym?

„Na rovinu – u Karlose jde spíše o detaily. V této fázi kariéry nemůžete zásadně měnit jeho styl, nejde to. Snažili jsme se odstranit některé chyby, třeba aby tolik neinkasoval v přechodech do klinče a na zem. Pracovali jsme na řetězení technik při wrestlingu a dál zlepšovali dirty-boxing (krátké údery a lokty v klinči), který podle mě zápas nakonec i rozhodl. Samozřejmě jsme pilovali také kontrolu na zemi, ale Attila ukázal obrovský posun v únicích, bylo opravdu těžké ho hodit na zem a udržet na lopatkách.“

Počítali jste, že Végh zkusí vlastní wrestlingový útok?

„Ano. Pracovali jsme na obraně, nějakých kontra-technikách a podobně.“

Jaký je Vémola v šatně před takto klíčovým zápasem?

„Přiznám se, že celý závěr přípravy byl úplně jiný, než bych předpokládal. Očekával jsem daleko větší stres, přeci jen se chystal na poslední zápas kariéry. Karlos na sebe sám vytvářel tlak, když prohlašoval, že tohle je nejdůležitější duel jeho života, který si budou všichni pamatovat. Myslel jsem, že to celé bude daleko víc napjaté, ale opak byl pravdou. Panovala uvolněná atmosféra, Karlos si to šel užít. V posledních týdnech bývají bojovníci i kvůli hubnutí v největším stresu, on byl poměrně odpočatý a veselý. Těšil se, a to dokonce v šatně, kdy všichni věděli, co mají čekat. Každý z trenérů, Eldar Rafigaev, Paul Ivens a Michal Martínek, všichni jsme znali svou roli.“

Nestresovalo vás, že není dost vynervovaný jako obvykle?

„Určitě. Byla to jedna z prvních myšlenek, která mi proběhla hlavou, když jsem ho v té dobré náladě viděl. Možná by to chtělo víc stresu a dravosti, říkal jsem si. Pak ale přišla rozcvička, při níž se už dravost a agrese probudily.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou

Oba bojovníci slibovali hon za finišem a nakonec spolu zápolili vyrovnaně celých pět kol. Čekal jste takový scénář?

„Dokázal jsem si představit, že zápas půjde na body, avšak s opačným průběhem. Mysleli jsme, že čím delší souboj bude, tím víc bude mít Karlos navrch. On pak paradoxně po dvou vyhraných kolech dvě prohrál. Ve finále ale dokázal Attilu unavit a utrápit na pletivu. Nakonec skutečně došlo na Karlosova slova, dokázal, že to chtěl víc. V pátém kole, kdy oba jeli jen na vůli, ukázal, jak moc výhru chce.“

Byl Vémola po třetím kole, kdy četně brutálně inkasoval, mimo?

„Dokázal se poměrně rychle vzpamatovat, v rohu už vnímal, nebo mi to tak alespoň přišlo. (směje se) Hlavu má tedy opravdu tvrdou, ustál hrozné rány.“

Jak budete vzpomínat na finále této šestileté rivality?

„Trilogie pro mě je jedním z vrcholů trenérské kariéry, který si budu nadosmrti pamatovat. Začali jsme s Karlosem spolupracovat po jeho prvním zápase s Attilou, kdy prohrál. Teprve pak mě oslovil, abych mu pomohl s přípravou, a tohle je vyvrcholení celé naší práce. Cítím obrovské zadostiučinění.“

Krátce po boji Vémola zmínil, že je otevřen pokračování kariéry v boxu. Trénoval byste ho taky v další etapě?

„Ještě jsme to neřešili, ale ano. Pokud nepůjde o nějaké bizarní organizace, rád budu pomáhat s přípravou.“

Jak dlouhá může jeho boxerská štace být?

„Bude záležet na mentální i finanční motivaci Karlose. Navíc nemusí zápasit v takovém tempu jako doposud, třeba ho v ringu uvidíme jen jednou za rok. V boxu tak může působit relativně dlouho.“

V minulosti několikrát dopředu odmítl trenérskou roli. Pokusíte se ho přesvědčit?

„On je určitě skvělým trenérem. Několikrát vedl tréninky našeho týmu. Pozitivním myšlením a přirozenou autoritou dokáže lidi motivovat, aby opravdu makali nadoraz. Sice říká, že trenérskou roli nechce, ale já budu moc rád, když bude občas součástí příprav ostatních profi bojovníků.“