Šádek o Šulcovi: Pořád to zkoušela Slavia, bylo to srandovní. Aktivní anglický klub

Ještě před tím, než vypukl zápas Plzně na Rangers, promluvil Adolf Šádek o okolnostech transferu Pavla Šulce (24) do Lyonu. Předseda představenstva západočeského klubu přiznal, že se do poslední chvíle snažila o českého reprezentanta i Slavia, o jejímž silném zájmu psal Sport během jara. „Pořád dokola to samé,“ zmínil v rozhovoru pro stanici Nova Sport. Úvodní duel třetího předkola kvalifikace o Ligu mistrů Viktorii vůbec nevyšel, na skotské půdě padla 0:3. Pavel Šulc už si zvyká na prostředí francouzského Lyonu, naopak Plzeň si musí poradit bez něj. Přestup se udál během posledního týdne, jednání nabrala spád po postupu Viktorie přes Servette Ženeva.

„Bylo to poměrně rychlé. Celou dobu jsem si nepřipouštěl, že by Pavel Šulc odešel. Pavel byl přesvědčený, že odejde, takže jsme každý byli na jedné straně barikády,“ zmínil plzeňský boss Adolf Šádek, když se vrátil k okolnostem transferu klíčového hráče. Klub za něho inkasuje 7,5 milionu eur s následnými bonusy až do výše 2,5 milionu, v konečném součtu se může dostat na požadovanou sumu 250 milionů korun.

Vysoká cenovka byla dlouho jedním z důvodů, proč na Šulce dlouho nepřišla adekvátní nabídka. „Vyhajpoval jsem tu cenu tak, že jsem si myslel, že nikdo není schopen ji v takhle rychlém sledu akceptovat. Tak to i bylo. Poslední den (v průběhu jednání s Lyonem) to vypadalo, že Pavel zůstane, ráno jsem volal trenérovi, aby si chystal sestavu do Glasgow s Pavlem Šulcem. Za dvě hodiny se to zase změnilo,“ přiblížil Šádek.

Jak to ve fotbale bývá, záležitosti kolem přestupů jsou hodně dynamické. „Pro mě to nabralo rychlejší obrat tři čtyři dny zpátky. Reflektoval jsem nabídky z Itálie, Německa, z Lyonu do té doby nebylo nic, až posledních pět šest dní byl ve hře. S ohledem na jeho problematickou letní ságu s financováním a hrozbou vyřazení z Ligue 1 jsem si nepřipouštěl, že jsou schopni splnit naše kritéria ve smyslu ekonomiky. Bylo to překvapení, ale bylo to rychlé, seriózní. Lyon je stabilní a Pavel má před sebou krásnou budoucnost,“ věřil klíčový muž Viktorie.

O českého reprezentanta se v polovině léta zajímaly i další kluby. „Velmi aktivní byl Ipswich z Championship, do hry v posledních třech čtyřech dnech vstoupil ještě jeden anglický klub. To už jsem řekl, že je zbytečné, aby nám posílali oficiální nabídku, s Lyonem jsme byli ve finálnější fázi jednání. Byla tam ještě Itálie, ale to už nebylo na pořadu dne,“ upřesnil Šádek.

Vyjádřil se i k zájmu Slavie, o němž během jara informoval Sport. „Zkoušel to furt jeden klub z Česka. Pořád Slavia, pořád dokola to samé. Už to bylo spíš srandovní. S Jardou Tvrdíkem jsme si už dřív řekli, že to nejde udělat, ale pořád to zkoušeli, což je dobře. Spíš to bylo takové rýpání do mě,“ dodal.

Nakonec sám uznal, že Šulcův odchod, byť šlo o zásadního muže celé Viktorie, je nejlepším vyústěním pro všechny strany. „Pavlova touha, k tomu poslední dva roky i jeho výkonnost, napovídaly tomu, že odejde. Nakonec odešel do klubu, který si on strašně přál, je to ve výsledku dobře pro všechny – Pavla, Plzeň a doufám, že i pro český fotbal. Určitě to není nejdražší odchod z Plzně, ale dává smysl, na všech stranách panuje spokojenost. Jde i o motivaci pro všechny naše hráče, že i z Plzně se dá přestoupit do TOP 5 evropských soutěží,“ uzavřel Šádek.