Pastrňák o změnách v Bostonu: Vím, že jsem lídr. Blümel? Doufejme, že budeme spoluhráči

Má před sebou velkou a náročnou sezonu. Byť si v Bostonu po odchodu Brada Marchanda (prozatím) nezvolili nového kapitána, David Pastrňák bude jedním z lídrů, který má s Bruins po velkých změnách v kádru i na střídačce napravit zpackanou minulou sezonu a vrátit tým do bojů o Stanley Cup. „Bude to náš cíl a takový první pozitivní krok do budoucna,“ řekl osminásobný vítěz Zlaté hokejky. Pomoct by mohl i nový český parťák Matěj Blümel.

Po červenci stráveném v Česku se na srpen s rodinou přesunul do Švédska, kde už se naplno připravuje na sezonu. Ze Skandinávie se ovšem David Pastrňák ještě na skok vrátil do Prahy, aby byl u slavnostního otevření největší hokejové prodejny Bauer v Evropě. Na místě s novináři mluvil vedle nadcházejícího ročníku také o kamarádovi Bradu Marchandovi či trávení léta. Řeč padla i o blížící se olympiádě či milovaném Baníku Ostrava, na jehož zápas vyrazil i do Varšavy.

Zaskočíte si i do Vídně na předkolo Konferenční ligy?

„Do Vídně se nechystám, protože program mám docela náročný. Musím být v tom nejlepším zápalu, abych byl připravený na sezonu. Varšavu jsem si užil, byl jsem tam na otočku ze Švédska, ale výsledek byl náročný. Těžce se to polykalo. Nic, musí se otočit stránka a soustředit se na přítomnost.“

Předpokládám, že to platí také pro Boston. Co s týmem musíte změnit po sezoně bez účasti v play off?

„Musíme hrát lépe. Minulá sezona nám nevyšla a pro nás to bylo velké zklamání. Všichni, kteří jsme zažili ten neúspěch, máme o to větší hlad, abychom to otočili a dostali se do play off. Proto to hrajeme. Bude to náš cíl a takový první pozitivní krok do budoucna.“

Sledoval jste během léta, jaké vedení Bostonu přivedlo posily?

„Moc to nesleduju. Soustředím se hlavně na to, abych byl připravený na sezonu. Trh se otevřel v červenci, ale myslím si, že jsme podepsali hodně zkušených hráčů, kteří nám pomůžou na ledě i v kabině. Musím říct, že léto bylo dlouhý. Už se těším, až to zase vypukne.“

Posily Bostonu před novou sezonou Viktor Arvidsson (ú) Edmonton

Jonathan Aspirot (o) Calgary

Matěj Blümel (ú) Dallas

Michael Eyssimont (ú) Seattle

Jordan Harris (o) Columbus

Tanner Jeannot (ú) Los Angeles

Sean Kuraly (ú) Columbus

Víctor Södeström (o) Brynäs/Švéd.

Alex Steeves (ú) Toronto

Zřejmě vám neunikl podpis Matěje Blümela s Bruins. Určitě se těšíte na nového českého parťáka, viďte?

„Jsem moc rád, že tam máme dalšího Čecha. Blíma (Blümel) měl vynikající sezonu v AHL. Čísla, které předvedl na farmě, jsou fakt super. Doufejme, že mu forma vydrží. Jsme v kontaktu. Vidím, jak dře a připravuje se na sezonu. Určitě se moc těším, až tam budeme spolu všichni. Doufejme, že šanci, která bude u nás v týmu, chytne za pačesy a budeme spoluhráči.“

Už jste byl v kontaktu s bývalým parťákem Bradem Marchandem, který Floridě významně pomohl k obhajobě Stanley Cupu?

„Samozřejmě byly gratulace. Přeci jen jsme spolu strávili spoustu času v kariéře. Jsme kamarádi, naše manželky jsou skvělé kamarádky. Určitě tam je pouto. Bylo náročné vidět ho odejít, ale na druhou stranu… Nemám radost, že Florida vyhrála Stanley Cup, ale za Marchyho jsem rád. Gratuloval jsem mu i k podpisu krásného kontraktu. Trošku jsme si připomněli, jaký bude náš první zápas proti sobě. Na to už se těším. Už jen na trénincích jsme proti sobě vždycky hodně soupeřili. Určitě to bude trošku přiostřené.“

Marchand odcházel z Bostonu jako kapitán, nástupce ale nemá. S Charliem McAvoyem se budete dělit o „áčko“. Mění se tím něco pro vás?

„Nic se nemění a neměnilo by se, ani kdybych já či McAvoy dostal céčko. Vím, že jsem lídr, a že Boston na mě bude stát. Na mně i na Charliem. Jsme v tom společně. Musíme pokračovat v práci a soustředit se na to, abychom tam byli pro mladší kluky a zlepšovali se každým dnem. Jak už jsem říkal, podepsali jsme několik zkušených kluků, od kterých se můžeme učit. Jsou mezi nimi vítězové Stanley Cupu, kteří přinesou další zkušenosti, na což se těším.“

Novým koučem Bruins se stal Němec Marco Sturm. Už jste si stihli promluvit?

„Ještě jsme neměli šanci se potkat a mluvit spolu mezi čtyřma očima. Pár hovorů už jsme ale měli. Jsem natěšený, až se potkáme a poznáme se navzájem.“

Cestování po Švédsku i natěšení na olympiádu

Prozraďte, jak jste jinak zatím trávil léto?

„Bylo to takové pohodové, řekl bych. Ani jsme nejeli nikam k moři. V podstatě celé prázdniny jsme s rodinkou strávili cestováním po Švédsku. Pro rodinku je největší dar, když jsem doma, takže jsme si letos udělali spíš takovou pohodičku. Nikam se nám moc nechtělo, spíš jsme se chtěli věnovat dceři. Rychle to uteklo a už jsem zase v tréninkovém rytmu.“

Vyzdvihl byste něco z cestování po Švédsku?

„Krajina je krásná. V létě to máte nádherný, jak tam 18 hodin svítí světlo. Je nádherný, jak dáte dceru spát a v půl osmé večer můžete jít ještě na golf. Kdo hraje golf, ví, jak dlouho to trvá. A je moc fajn, jak je tam den dlouhý. Léto ve Švédsku si moc užívám. Trávíme spoustu času na lodi či u vody. Je tam takový klid a pohoda.“

Jak se zatím cítíte v přípravě na novou sezonu?

„Samozřejmě vždycky může být lépe, ale léto je pokaždé stejné. Dostáváte se do toho a na led chodíte často unavený, protože trávíte spoustu času v posilovně. Jinak se určitě cítím v pohodě a jsem rád, že mi jakžtakž drží zdraví a snažím se dělat maximum, abych byl co nejlépe připravený.“

Myslíte už na olympiádu, na kterou se poprvé v kariéře můžete podívat?

„Je to krásný. Jsem moc rád, že se NHL domluvila s olympiádou a budou tam zase hrát ti nejlepší, tak jak by to mělo být. Moc se těším, ale vůbec nad tím nepřemýšlím. Přeci jen mám více jak půl sezony před sebou. A nikdo neví, co bude zítra.“

Bude následující sezona i směrem k olympijskému turnaji pro vás v něčem jiná? Ať už v přípravě či opatrnosti na zdraví.

„Myslím si, že na začátku sezony to určitě nebude jiný. Možná až v lednu to začne ťukat na dveře a budete o tom přemýšlet, ale teď je to strašně daleko. Nikdo neví, co bude. Já jen doufám v dobrý start sezony a hlavně zdraví.“