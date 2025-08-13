Česká partnerka hvězdy F1 Antonelliho Bábíčková (19): Poprask kvůli nenávisti!
Formule 1 má sice svou letní pauzu, ale dění rozhodně neutichá! Aktuálně nejmladší jezdec královny motosportu Andrea Kimi Antonelli (18) čerpá síly po boku své české partnerky Elišky Bábíčkové (19) v Řecku. A právě krásná brunetka se před pár dny postarala o pořádný poprask!
Motosport je plný nejen vůně benzínu a rychlých aut, ale také krásných žen. Jedna z nich čeká po závodech v zázemí i na závodníka McLarenu Landa Norrise (25). A ačkoliv jeho půvabná Portugalka Margarida Corceirová (22) působí jako jedna z nejsympatičtějších partnerek v paddocku, někomu evidentně její osoba příliš po chuti není. Anonym založil na sociálních sítích profil, na kterém o Margaridě publikuje negativně laděný obsah.
Mnohem překvapivější ale je, že tento profil začala sledovat právě Eliška Bábíčková, čehož si fanoušci záhy všimli a na celou záležitost poukázali. Partnerka Antonelliho se ale bránila. „Tento účet jsem sledovala omylem. Neschvaluji žádný druh nenávisti,“ ujistila veřejnost. Zatímco někteří si cenili, že se k věci postavila čelem a vyjádřila se, jiní se tomuto argumentu vysmáli. „Kimi teď tohle drama nepotřebuje,“ vrtěl hlavou jeden z komentujících.
Pravdou je, že dělat zbytečné dusno kolem své osoby je teď to poslední, co by závodník Mercedesu chtěl. Konečně přišel čas na letní odpočinek, ale už koncem měsíce bude muset mladý Ital zase naskočit do kokpitu a pustit se do práce, kde prozatím zaostává za svým týmovým kolegou Georgem Russellem.