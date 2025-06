Čekání na Verstappena? Hvězdy Mercedesu (zatím) bez smluv. Boss: Všechno jde dle plánu

O víkendu v Kanadě zažil Mercedes nejlepší závod v sezoně. George Russell vyhrál ve formuli 1 počtvrté v životě a Kimi Antonelli dojel poprvé v kariéře na bedně. Stáj se v Poháru konstruktérů vrátila na druhý flek, díky čemuž pojede za týden do Rakouska v dobrém rozpoložení. V médiích se ale začíná spekulovat. Russell ani Antonelli totiž smlouvu s Mercedesem pro příští sezonu zatím nemají. Co na to třeba Max Verstappen?