Sexy Eliška a její pilot formule 1: Romantika v Řecku
Páni, těm to sekne! Česká závodnice Eliška Bábíčková (19) si vyrazila na dovolenou se svým miláčkem Kimi Antonellim (18), italským pilotem formule 1. A láska z nich jenom tryská!
Aktuální měsíční pauzu v sezoně »efjedniček« využívají naplno. Eliška s Kimim lenoší na kouzelném ostrově Santorini. Přes den dovádějí ve vlnách Egejského moře a při vlahých večerech si vrchovatě užívají romantiky. „Lásko, jsem tu jen pro tebe,“ dá se číst z jejich zamilovaných pohledů.
Závratná kariéra
Jsou spolu už téměř dva roky. Seznámili se, když Eliška coby nadějná závodnice motokár testovala Kimiho formuli 4 a drze si půjčila i jeho závodní boty. Poslali si pár provokativních textovek a ruka byla v rukávě! Antonelliho kariéra mezitím nabrala závratných otáček, propracoval se až do formule 1. Po odchodu Hamiltona se stal novým jezdcem Mercedesu, při letošní GP Kanady se dokonce dostal až na pódium, v celkovém pořadí seriálu je zatím sedmý.
To se mu to jezdí, když mu mačká palce krásná Eliška!