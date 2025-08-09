Sexy Eliška a její pilot formule 1: Romantika v Řecku

Autor: as
Eliška Bábíčková s Kimi Antonellim si vychutnávají dovolenou v Řecku.
Italský pilot je v F1 průběžně sedmý.
Kimi na ostrově Santorini.
Češka ví, jak zaujmout.
Na začátku lásky Elišky a Kimiho stojí zajímavý příběh o jezdeckých botech.
Eliška do Monaka svého přítele přijela osobně podpořit.
Andrea Kimi Antonelli má v Monaku i svou českou přítelkyni Elišku, která mu bude v neděli držet palce.
Páni, těm to sekne! Česká závodnice Eliška Bábíčková (19) si vyrazila na dovolenou se svým miláčkem Kimi Antonellim (18), italským pilotem formule 1. A láska z nich jenom tryská!

Aktuální měsíční pauzu v sezoně »efjedniček« využívají naplno. Eliška s Kimim lenoší na kouzelném ostrově Santorini. Přes den dovádějí ve vlnách Egejského moře a při vlahých večerech si vrchovatě užívají romantiky. „Lásko, jsem tu jen pro tebe,“ dá se číst z jejich zamilovaných pohledů.

Závratná kariéra

Jsou spolu už téměř dva roky. Seznámili se, když Eliška coby nadějná závodnice motokár testovala Kimiho formuli 4 a drze si půjčila i jeho závodní boty. Poslali si pár provokativních textovek a ruka byla v rukávě! Antonelliho kariéra mezitím nabrala závratných otáček, propracoval se až do formule 1. Po odchodu Hamiltona se stal novým jezdcem Mercedesu, při letošní GP Kanady se dokonce dostal až na pódium, v celkovém pořadí seriálu je zatím sedmý.

To se mu to jezdí, když mu mačká palce krásná Eliška!

Témata:  blesksportEliška BábíčkováŘeckoFormule 1Mercedes-BenzEgejské mořeSantorinipilot Formule 1Grand Prix KanadyAndrea Kimi Antonelli

