Zlatý dlužník Sýkora a jeho exmanželka u výslechu: Prachy bokem? Výživné!

Autor: mib
Zatáhl bývalý hokejista Michal Sýkora do svých problémů také exmanželku?
Exmanželka Barbora s právníkem na cestě před taláry.
Někdejší hokejová hvězda Michal Sýkora teď zkouší vybruslit z prušvihu.
Zase u soudu. Počítá si těžce zadlužený Michal Sýkora na kalkulačce v mobilu, kolik peněz se mu podaří zachránit?
Bývalý hokejista Michal Sýkora u soudu.
Na ledě kosil soupeře, teď Sýkoru naopak kosí realita…
Půjde si sednout? Michal Sýkora k tomu nemá daleko.
Sýkorova exmanželka Barbora

V NHL si na jeho defenzivních schopnostech vylámali zuby Jágr, Lemieux či Gretzky. Teď bývalý hokejový obránce Michal Sýkora (52), který v byznysu se zlatem nadělal obří dluhy, zřejmě uchránil rodinné peníze.

Zlatý hoch z mistrovství světa 1996 a 2000 tentokrát utvořil obranný pár s bývalou manželkou Barborou (43). Sýkorovi věřitelé, z nichž vyčnívá kapitán loňských šampionů z MS v Praze Roman Červenka (39) s pohledávkou ve výši 25 »melounů«, totiž zaútočili na celkem 688 770 Kč. Tu hle částku od února 2020 do srpna 2022 poslal dlužník na společný účet Sýkorových, prý jako výživné na nezletilou dceru. Bára se ovšem peněz nechce vzdát! Z jejích slov vyplývá, že si výživné po divokém konci manželství musela tvrdě vybojovat, s Michalem to totiž prý doma byla itálie, od roku 2018 spolu nežili...

Dramatický rozvod?

Ale žalobce to považuje jen za další pohádku! Tím spíš, že Barbora Sýkorová není pouze exmanželka. Také stále figuruje v rejstříku jako členka dozorčí rady jeho zkrachovalé firmy. „Rozvod v roce 2019 proběhl nadstandardně hladce. To zjevně nekoresponduje s tvrzením žalované (Sýkorové) o dramatickém rozpadu vztahu,“ uvedla insolvenční firma s tím, že soud taky bez problémů svěřil dítě do společné péče.

Kde na to vzal?

Sýkorovi se potkali na konci července u pardubického soudu při výslechu i za přítomnosti Blesku. Ona vysvětlovala, že alimenty 20 tisíc Kč měsíčně byly opravdu alimenty. On musel odpřisáhnout, že nefalšoval podpis na čestném prohlášení, a říct, jak to bylo s inkriminovaným bankovním účtem. „Troufnu si tvrdit, že jsem s ním nenakládal ani jednou,“ řekl odchovanec Dynama.

A kde vzal peníze, když podle daňových přiznání byl takřka švorc (v roce 2020 uvedl příjem 55 407 Kč a o rok později 7 118 Kč) a jeho společnosti byly v úpadku? „Peníze vydělané hokejem jsem investoval půjčkami do svých firem. Výživné jsem financoval částečně z vratek půjček, z důchodových a stavebních spoření, spořicích účtů a tak dále,“ odpověděl v soudní síni Sýkora. Bude tahle obrana dostatečně pevná?

Pečou spolu?

Ani se na sebe nepodívali. Žádný pozdrav a ani úsměv. Nic. Jen chlad. Z toho, že by mohli Barbora a Michal Sýkorovi upéct plán na »odklonění « peněz od naštvaných věřitelů?

Blesk oslovil bývalou lásku zkrachovalého hokejového šampiona, zda chce nad rámec soudního řízení něco dodat: „Určitě ne!“ Nevysvětlila tak fanouškům, jaká je její role ve vedení exmanželovy firmy The Golden Investment. „Při předávání dcery se stýkáme, to je celé,“ popsala vztah k někdejšímu reprezentačnímu obránci.

 

Blesk vyloučen!

V kariéře vyfasoval Michal Sýkora 920 trestných minut. Teď za přispění advokáta bývalé manželky Barbory sám vyloučil veřejnost ze stání před taláry!
„V tisku jsou podávány informace, které poškozují zájmy mé klientky i dlužníka,“ dal pokyn k vyloučení reportéra Blesku právník Daniel Tetzeli a citlivé věci se probíraly za zavřenými dveřmi. Sýkora se však stejně jako dluhů
dalšího informování o případu jen tak nezbaví...

