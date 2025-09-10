České béčko jako by chtělo Haška odstřelit… Už naštval všechny
Je z něj strahovský kůl v plotě. Ivan Hašek (62) zůstal sám a ztrácí argumenty na svou obhajobu. I taková banalita jako přípravný duel proti Saúdské Arábii (1:1) přiblížila trenéra konci u fotbalového nároďáku.
Strašidelný výkon! Pískot fanoušků. Pozoruhodné zpovědi hráčů, kteří byli na place úplně mimo… Zbytečná hradecká reprezentační havárie nakonec pomohla jedinému: Nová strahovská vláda, která vypudila Haškova příznivce Petra Fouska a další z jeho stoupenců, má na trenéra nabito ještě víc. Ten zbyl sám jako Julius César. Už chybí jen pointa, třeba aby Nedvědovi jednoho dne Ivan smutně pravil: I ty, Pavle?
Průšvihy
Hašek nadějná období prokládá pravidelně průšvihy. Prohrál sice jediný z posledních jedenácti zápasů – jenže bohužel ten nejdůležitější. Ztráta 1:5 v Chorvatsku prakticky znemožňuje přímý postup na MS. Tečku za snažením o světový šampionát 2026 sice udělá až březnová baráž, ale budou s ním mít šéfové do té doby trpělivost? Nemá jejich přízeň, teď stihl naštvat i fanoušky. A hráči… Při pohledu na výkon »béčka« proti Saúdské Arábii se nabízí otázka: Proč to Haškovi děláte? Ti borci byli přece odpočatí a měli mít maximální motivaci!
Místo Ivana cizinec? Teorie velkého třesku
Zákulisí tuzemské kopané vehementně spekuluje o Haškově vyhazovu, a o tom, kdo by měl místo něj brát 6,3 milionu korun ročně. Tady je česká Teorie velkého třesku…
Šádkův Koubek
Doyen zdejších trenérů Miroslav Koubek (74) už u prvního výběru země asistoval Jarolímovi (2016 – 2018). Spekuluje se o tom, že mocný člen fotbalové vlády a boss Plzně Šádek ho přesune k nároďáku a místo něj přivede do Viktorky Hyského z Karviné. To je korunní princ Slavie pro éru po Trpišovském a Šádek je teď s šéfem sešívaných Tvrdíkem jeden velký holport.
Peltův Kozel
Padá jméno elegána, který udělal z Jablonce perfektně šeštelovanou mašinu herně i výsledkově. Háček je v tom, že asociace by musela Luboš Kozla (54) z klubu, jemuž stále velí Miroslav Pelta, vykoupit.
Proč se neopičit po Slovácích
Přespolní kouč tu zatím nebyl. Svazoví bafuňáři se toho vždycky báli, protože by si nenechal do ničeho kecat a ještě by za to chtěl horentní prachy. Volní jsou mág Mourinho a kámoš »generála« Pavla Nedvěda ze štace v aš-Šabab Turek Terim. Jasně, je v tom kopec nadsázky, ale proč se reálně neopičit po Slovácích. Objevili Itala Calzonu, dali mu v přepočtu 1 milion korun měsíčně, a jak jim to jde panečku k duhu. V kvalifikaci MS smázli Německo (2:0)…
»Generál« a kouč: Pohoda, klídek, tabáček
To jsou fi lutové! Tvářili se, jako by se společně soudili o Vyšehrad s Polskem, i když je veřejným tajemstvím, že Pavel Nedvěd (53) má na Ivana Haška spadeno. Oba mluvili v diskuzi na ČT sport v rozpoložení pohoda, klídek, tabáček.
„Fotbal je o spekulacích. Tohle je první, co lidi zajímá. Já o tom nerozhoduju, dělám si svoji práci, tohle jde mimo mě,“ reagoval Hašek na to, že se na jeho působení u reprezentace řítí veřejná kritika. No a generální manažer Nedvěd, který ho může vyhodit, přes vousy šalamounsky zamumlal: „Ta role trenéra je jasná. On je zodpovědný za výsledky, ale není to jen o něm. Zodpovědný jsem i já a všichni kolem týmu. Jisté nemáme nikdo nic.“