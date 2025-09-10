České béčko jako by chtělo Haška odstřelit… Už naštval všechny

Autor: om
Trenér Ivan Hašek po pondělním duelu rozhodně nemohl být spokojený
Francesco Calzona má se Slovenskem solidně našlápnuto k postupu na MS
Trenér Jablonce Luboš Kozel
Plzeňský trenér Miroslav Koubek zvyšuje hlas v utkání
Trenér Ivan Hašek po pondělním duelu rozhodně nemohl být spokojený
Čeští reprezentanti se radují z proměněné penalty Tomáše Chorého
Čeští reprezentanti se radují z proměněné penalty Tomáše Chorého
Trenér Ivan Hašek po pondělním duelu rozhodně nemohl být spokojený
Trenér Ivan Hašek po pondělním duelu rozhodně nemohl být spokojený
Tomáš Chorý oslavuje gól proti Saúdské Arábii
Tomáš Chorý oslavuje gól proti Saúdské Arábii
Martin Cedidla v utkání proti Saúdské Arábii
Martin Vitík v utkání proti Saúdské Arábii
Trenér Ivan Hašek po pondělním duelu rozhodně nemohl být spokojený
Adam Karabec v utkání proti Saúdské Arábii
Čeští reprezentanti se radují z proměněné penalty Tomáše Chorého
Trenér Ivan Hašek po pondělním duelu rozhodně nemohl být spokojený
Češi v závěru utkání proti Saúdské Arábii inkasovali z přímého kopu
Zklamaní čeští fotbalisté po remíze se Saúdskou Arábií
Zklamaní čeští fotbalisté po remíze se Saúdskou Arábií
Kapitán reprezentace Václav Jemelka v utkání proti Saúdské Arábii
Pavel Šulc během utkání proti Saúdské Arábii

Je z něj strahovský kůl v plotě. Ivan Hašek (62) zůstal sám a ztrácí argumenty na svou obhajobu. I taková banalita jako přípravný duel proti Saúdské Arábii (1:1) přiblížila trenéra konci u fotbalového nároďáku.

Strašidelný výkon! Pískot fanoušků. Pozoruhodné zpovědi hráčů, kteří byli na place úplně mimo… Zbytečná hradecká reprezentační havárie nakonec pomohla jedinému: Nová strahovská vláda, která vypudila Haškova příznivce Petra Fouska a další z jeho stoupenců, má na trenéra nabito ještě víc. Ten zbyl sám jako Julius César. Už chybí jen pointa, třeba aby Nedvědovi jednoho dne Ivan smutně pravil: I ty, Pavle?

Průšvihy

Hašek nadějná období prokládá pravidelně průšvihy. Prohrál sice jediný z posledních jedenácti zápasů – jenže bohužel ten nejdůležitější. Ztráta 1:5 v Chorvatsku prakticky znemožňuje přímý postup na MS. Tečku za snažením o světový šampionát 2026 sice udělá až březnová baráž, ale budou s ním mít šéfové do té doby trpělivost? Nemá jejich přízeň, teď stihl naštvat i fanoušky. A hráči… Při pohledu na výkon »béčka« proti Saúdské Arábii se nabízí otázka: Proč to Haškovi děláte? Ti borci byli přece odpočatí a měli mít maximální motivaci!

Místo Ivana cizinec? Teorie velkého třesku

Zákulisí tuzemské kopané vehementně spekuluje o Haškově vyhazovu, a o tom, kdo by měl místo něj brát 6,3 milionu korun ročně. Tady je česká Teorie velkého třesku…

Šádkův Koubek

Doyen zdejších trenérů Miroslav Koubek (74) už u prvního výběru země asistoval Jarolímovi (2016 – 2018). Spekuluje se o tom, že mocný člen fotbalové vlády a boss Plzně Šádek ho přesune k nároďáku a místo něj přivede do Viktorky Hyského z Karviné. To je korunní princ Slavie pro éru po Trpišovském a Šádek je teď s šéfem sešívaných Tvrdíkem jeden velký holport.

Plzeňský trenér Miroslav Koubek zvyšuje hlas v utkání

Peltův Kozel

Padá jméno elegána, který udělal z Jablonce perfektně šeštelovanou mašinu herně i výsledkově. Háček je v tom, že asociace by musela Luboš Kozla (54) z klubu, jemuž stále velí Miroslav Pelta, vykoupit.

Trenér Jablonce Luboš Kozel

Proč se neopičit po Slovácích

Přespolní kouč tu zatím nebyl. Svazoví bafuňáři se toho vždycky báli, protože by si nenechal do ničeho kecat a ještě by za to chtěl horentní prachy. Volní jsou mág Mourinho a kámoš »generála« Pavla Nedvěda ze štace v aš-Šabab Turek Terim. Jasně, je v tom kopec nadsázky, ale proč se reálně neopičit po Slovácích. Objevili Itala Calzonu, dali mu v přepočtu 1 milion korun měsíčně, a jak jim to jde panečku k duhu. V kvalifikaci MS smázli Německo (2:0)…

Francesco Calzona má se Slovenskem solidně našlápnuto k postupu na MS

»Generál« a kouč: Pohoda, klídek, tabáček

To jsou fi lutové! Tvářili se, jako by se společně soudili o Vyšehrad s Polskem, i když je veřejným tajemstvím, že Pavel Nedvěd (53) má na Ivana Haška spadeno. Oba mluvili v diskuzi na ČT sport v rozpoložení pohoda, klídek, tabáček.

„Fotbal je o spekulacích. Tohle je první, co lidi zajímá. Já o tom nerozhoduju, dělám si svoji práci, tohle jde mimo mě,“ reagoval Hašek na to, že se na jeho působení u reprezentace řítí veřejná kritika. No a generální manažer Nedvěd, který ho může vyhodit, přes vousy šalamounsky zamumlal: „Ta role trenéra je jasná. On je zodpovědný za výsledky, ale není to jen o něm. Zodpovědný jsem i já a všichni kolem týmu. Jisté nemáme nikdo nic.“

Francesco Calzona má se Slovenskem solidně našlápnuto k postupu na MS
Francesco Calzona má se Slovenskem solidně našlápnuto k postupu na MS
Témata:  blesksportIvan HašekChorvatskoSaúdská ArábiePetr Fousek

Související články



Články odjinud