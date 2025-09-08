Česko - Saúdská Arábie 1:1. Rozpaky i pískot v Hradci, Nedvěd promlouval k týmu
Zářijové reprezentační okno završili Češi v pondělí večer hodně rozpačitě. V Malšovické aréně remizovali 1:1 se Saúdskou Arábií, o výhru přišli gólem z přímého kopu v nastavení. Trenéři dali prostor méně ozkoušeným tvářím, kapitán Tomáš Souček zůstal výjimečně skoro celou dobu na lavičce. Hlavní problém? Výkon týmu byl hlavně ve druhém poločase špatný, hráči opouštěli trávník v Hradci rozladění a za pískotu publika. „Bylo to prostě hrozný,“ přiznal naštvání střídající záložník Pavel Šulc.
V solidně zaplněné Malšovické aréně se vyzkoušeli noví hráči, před vypršením trestu (zbývají mu dva zápasy) se rozehrál a jako jediný skóroval z penalty Tomáš Chorý. Ukázal se Michal Beran, jenž hlavně ze začátku nabíjel svůj tým energií a celoplošným, kreativním pojetím hry. Oprášilo se rozestavení se třemi stopery. Co dál?
Z herního hlediska lze v hradecké přípravě Česka proti Saúdské Arábii, která skončila remízou 1:1, jen složitě hledat něco opravdu pozitivního. Hlavně ve druhé půli Češi odešli, vyrovnání lépe kombinujících a čím dál dominantnějších hostů v nastavení z přímého kopu bylo vlastně logickým vyústěním. Po přestávce Češi nevystřelili na bránu, měli takřka nulové xG (0,01), soupeři přenechali držení míče a takřka veškerou iniciativu.
„Asi to všichni viděli. Bylo to prostě hrozný. Upřímně tam z naší strany nebylo absolutně nic. Celý zápas nás přehrávali. Nevím, čím to bylo, asi si to musíme vyhodnotit v kabině. Já nejsem trenér… Nevím,“ vypálil v televizi po utkání Pavel Šulc. Do hry šel jako většina stabilních opor až ve druhé půli. V poslepované sestavě, kde od první minuty nastoupil úplně jiný tým než v pátek v Černé Hoře, zamířil na pozici pravého wingbeka, kde naposledy hrával pravidelně v Jablonci.
„Chtěli jsme ho tam vyzkoušet. Pokud bychom ho na téhle pozici neviděli, nikdy nezjistíme, jak tam bude vypadat,“ argumentoval po zápase trenér Ivan Hašek. „Nebyl to žádný šlágr. Omlouváme se divákům, moc ke koukání to nebylo i díky tomu, že Saúdská Arábie držela míč, kvalitně v rychlosti dominovala, technicky nás předčila,“ dodal český kouč.
Po utkání v kabině promluvil k týmu i Pavel Nedvěd, jenž absolvoval první sraz v roli reprezentačního manažera. „Také nebyl úplně nadšený z výkonu, který jsme předvedli. Výkon za reprezentaci si představuje trošku jinak,“ dodal Hašek.
Se svými kolegy hodně improvizoval, ve světle předvedeného výkonu v Hradci zřejmě až moc. Češi po proměněné penaltě Tomášem Chorým, která přišla po faulu na Alexe Krále, načalo cestu za výhrou, od mistrovství Evropy 2024 mohla být pod Ivanem Haškem osmá. Jenže herní představení a nakonec i ztráta vítězství dělá nad zářijovým reprezentačním oknem nepříjemnou kaňku.
„Poděkovali jsme hráčům za zápas s Černou Horou, kde to poctivě odmakali. Dneska byla spokojenost daleko menší, už jsme je moc nechválili. Pro nás je to varování před dvěma následujícími zápasy (Chorvatsko, Faerské ostrovy). Nelze si myslet, že to půjde odehrát na devadesát procent, musíme hrát pořád ideálně na sto deset,“ zmínil český kouč.
Bude se řešit, jakým směrem dál
Hašek podle nachystaného plánu úplně překopal sestavu. K vyzkoušení nových tváří přistoupil radikálně, ze základní jedenáctky v úspěšném pátečním klání v Černé Hoře (2:0) nezůstal na place ani jeden kus. Úplnou premiéru si odbyli Michal Beran a Martin Cedidla.
Ještě před výkopem naopak došlo k příjemné slavnostní události – Patrik Schick si (tentokrát jako náhradník) převzal ocenění za vstup do Klubu ligových kanonýrů, kdy v ligových soutěžích dosáhl na metu 100 gólů. V závěru mohl přidat i další reprezentační zásah, v nastavení ale jeho nadějný pokus obrana zablokovala.
Češi začali se třemi stopery v rozestavení 3-4-2-1, došlo i na výjimečnou událost – v základu chyběl kapitán Tomáš Souček, Ivan Hašek ho ve své éře u reprezentace vynechal teprve potřetí. Pásku navlékl plzeňský Václav Jemelka. Dlouholetý lídr národního týmu vystřídal vyčerpaného Berana až v samotném závěru. Právě po jeho ruce kopali hosté přímý kop, po němž srovnali na 1:1.
Vedení asociace spolu s celým realizačním týmem čeká pečlivá analýza uplynulých dvou zápasů. Také toho, jak se český tým posouvá a vyvíjí pod Haškem a jakým směrem kráčet dál. Po Černé Hoře si pozici u nejvyšších činitelů vylepšil, vysvětlovat a obhajovat herní výpadek proti Saúdům ale bude zase velmi náročné.