Hašek: Žádný šlágr, omlouváme se divákům. Když bychom některé věci nevyzkoušeli…
Proti Saúdské Arábii nakonec Češi remizovali 1:1, hlavně výkon ve druhém poločase byl velkým zklamáním. Nadšený z předvedené hry, kterou čeští fotbalisté v pozměněné sestavě v pondělí večer v Hradci Králové předvedli, nebyl pochopitelně ani Ivan Hašek. „Moc ke koukání to nebylo,“ souhlasil kouč národního týmu.
Nečekal jste od mužstva víc?
„Ano, očekávali jsme lepší výkon. Na druhou stranu nebylo jednoduché hrát poprvé spolu v tomhle složení a změněném rozestavení. Většina hráčů ale takhle hraje ve svém klubu, takže tady to není omluva. Byl to pro nás důležitý zápas, chtěli jsme vidět hráče, kteří obvykle nehrají v základu. Pro nás to byl důležitý test. Když jsme vybírali soupeře, chtěli jsme, aby byl co nejkvalitnější. Ukázalo se, že podceňovaný saúdský fotbal kvalitu má.“
Pavel Šulc v rozhovoru do televize řekl, že výkon byl hrozný. Souhlasíte?
„Nebylo to dobrý, to souhlasím. Nebyl to od nás žádný šlágr, omlouváme se divákům, moc ke koukání to nebylo i kvůli tomu, že Saúdská Arábie držela míč, kvalitně, v rychlosti kombinovala, technicky nás předčila.“
Co vám řekl zápas o výkonech jednotlivých hráčů?
„Cením si nováčků, že na hřišti odevzdali maximum, šli nadoraz. Bylo to pozitivní, ale od některých jsem naopak čekal víc. Od koho, to si nechám si pro sebe. Nejdřív si udělám rozbor zápasu a detailní analýzu.“
Proč šel na pozici wingbeka Pavel Šulc, který tam nastupoval naposledy v Jablonci?
„Plánovali jsme tuhle věc dopředu, že Šulcíka zkusíme i vzhledem k zápasům, co nás čekají, na téhle pozici, kam se v klubu běžně nedostává. Chtěli jsme to vyzkoušet, abychom měli možnost to vidět v zápase. Jinak bychom to nezjistili, stejně jako u dalších, kteří nastoupili na jiné pozici. Bylo to důležité poznání.“
Jak jste před hráči zhodnotil uplynulé dva zápasy na reprezentačním srazu?
„Poděkovali jsme hráčům za zápas s Černou Horou, kde to poctivě odmakali. Dneska byla spokojenost daleko menší, moc jsme je nechválili. Pro nás je to důležité varování před dvěma následujícími zápasy. Nemůžeme si myslet, že to půjde na devadesát procent, musíme makat ideálně na sto deset.“
Nedvěd si výkon za reprezentaci představuje jinak
Nebylo v závěru zbytečné nasazovat Tomáše Součka, kterého jste šetřili?
„Beran už toho měl plné zuby, ke konci měl problém s kondicí. Jinak to odpracoval výborně a odehrál velmi dobrý zápas. Mysleli jsme si, že pokud budou létat balony do vápna, Tomáš to pomůže odtrkat.“
Řekl si Beran o další šanci?
„Určitě. Jestli bude pokračovat v takových výkonech v lize, je to jeden z hráčů, který nás příjemně překvapil.“
Nebylo na hráčích vidět, že jak hrají hodně zápasů, v přípravě se jen těžko motivují, aby do utkání šli naplno?
„V nároďáku tohle nejde, nikdy nevíte, zda v něm pro vás přijde další šance, může přijít třeba až za dva roky. Jestli si tu šanci prohrál někdo na hřišti, je to jeho chyba. Za nároďák musíte hrát ideálně na sto deset procent, šancí a zápasů v něm moc není.“
Co vám zápas ukázal před dalšími dvěma kvalifikačními duely s Chorvatskem a na Faerských ostrovech?
„Pro nás půjde o dva těžké zápasy po sobě, s Chorvatskem i Faerskými ostrovy to bude opravdu fyzicky náročné. Musíme vidět, kteří jsou hráči jsou schopni nastoupit a kde můžeme případně dělat změny. Jsem rád, že se někteří ukázali, že mohou nastoupit. Pár slušných výkonů tam proti Saúdské Arábii bylo. Kdybychom některé věci nevyzkoušeli dneska, tak to nevíme. Nemůžeme něco zkoušet na Faerech a s Chorvatskem.“
Už něco řekl týmu Pavel Nedvěd?
„Mluvili jsme podobně, také nebyl úplně nadšený z výkonu, který jsme předvedli. Výkon za reprezentaci si představuje trošku jinak.“