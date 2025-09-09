Fakt nevím, sorry! Šulc byl po remíze velmi kritický, zaskočil ho dotaz na pokyny
Pokrčil rameny a televizní rozhovor pro ČT sport zakončil následovně: „Sorry, na shledanou.“ Byť chtěl a opravdu se snažil, reprezentační záložník Pavel Šulc složitě hledal důvody mizerného týmového výkonu. Čeští fotbalisté v pondělí večer remizovali v přípravě se Saúdskou Arábií 1:1.
„Nevím, čím to bylo. Musíme si to vyhodnotit v kabině. Já nejsem trenér. Nevím, co mám říct. Fakt nevím,“ soukal ze sebe velmi bezprostředně a upřímně Šulc, který naskočil do utkání na necelých třicet minut.
V tu chvíli už Češi byli pod tlakem Saúdské Arábie, účastníka minulého mistrovství světa. Podle statistik vystřelili za celý zápas jedinkrát na branku, a to díky proměněné penaltě útočníka Tomáše Chorého. Jinak si soubor kouče Ivana Haška nevytvořil vůbec nic.
„Asi to všichni viděli. Nevím, jestli má cenu něco říkat,“ prohodil Šulc směrem k výkonu českého mužstva. „Já jsem nehrál, mně se to… Bylo to hrozný,“ vypálil vzápětí. A nutno říct, že tak upřímným hodnocením až zaskočil televizního reportéra.
Proto se Šulc pustil do pokračování: „Nebylo tam z naší strany nic, celý zápas nás přehrávali. Na mě to tak působilo.“
Bývalý záložník Plzně patřil na minulých srazech ke klíčovým hráčům Haškova výběru, když nastupoval na pozici ofenzivního záložníka. Odtud v aktuální kvalifikaci mistrovství světa 2026 zaznamenal v pěti utkáních bilanci 1+1.
Tentokrát dostal jako střídající hráč prostor na neobvyklém místě. Šulc naskočil jako pravý wingbek před stopera Martina Vitíka a za křídelního hráče Adama Karabce, parťáka z Olympique Lyon.
„Já jsem šel na halfbeka s pokyny…,“ zadrhnul se. „Abychom vyhráli, abychom udrželi výsledek a přidali gól,“ pokračoval Šulc. Později připojil: „Jsem s tím v pohodě, halfbek – řekl bych – je lehká pozice. Nedělá mi žádný problém.“
Přes to všechno na něm bylo znát, jak je rozladěný. Během rozhovoru se několikrát usmál, rozhodil rukama. Remíza proti Saúdské Arábii ho rozhodně netěšila.