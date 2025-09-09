Kapitán Jemelka děkoval rodině. Při remíze byl SRDCAŘEM, pomohl si v defenzivě
Tohle se nepovedlo. Čeští fotbalisté remizovali v pondělí večer v domácí přípravě proti Saúdské Arábii výsledkem 1:1. Herně to skřípalo, ofenziva byla nulová, proto nešlo o velkou zábavu. Pozitiva se zkrátka hledají hodně složitě. Z pohledu Penny Indexu, který hledá největšího srdcaře, zaujal výkon stopera Václava Jemelky.
Trenér Ivan Hašek překopal oproti kvalifikačnímu utkání v Černé Hoře (2:0) prakticky všechno. Do základní sestavy postavil jedenáct jiných hráčů a navrch změnil herní formaci. Vrátil se k rozestavení se třemi stopery a na levou stranu postavil Jemelku, který si poprvé v reprezentační kariéře nasadil kapitánskou pásku.
„Jsem rád, že jsem něco takového dokázal a mohl být kapitán,“ líčil Jemelka po utkání. „Na tribuně jsem měl manželku, tátu, ségru. Jsem rád, že přijeli, podpořili mě a viděli mě jako kapitána. Nic dopředu netušili. Moc jim děkuji, jak mě podporují,“ pokračoval.
Přestože národní tým zanechal proti Saúdské Arábii velmi zlý dojem, třicetiletý obránce Plzně patřil k tomu lepšímu. V Penny Indexu, který měří, jak velkým bojovníkem je hráč na hřišti, byl dokonce jedničkou. Žebříček ovládl se 74,5 body.
Haškovi svěřenci přišli o čisté konto až v nastaveném čase gólem z přímého kopu. Jinak obranná fáze dlouho držela. Levonohý hráč působil v defenzivě velmi jistě, což potvrzují individuální statistiky. Vyhrál pět osobních soubojů (nejvíc Vitík a Král 8) a navíc kraloval i ve hře o ztracený balon, když zaznamenal pět zisků. Dalším kladným bodem je nejvyšší počet skluzů.
Díky obranné činnosti neměl pohledem Penny Indexu velkou konkurenci. Na druhém místě se umístil útočník Tomáš Chorý, jenž v prvním poločase proměnil pokutový kop. Tím obstaral jedinou střelu českého týmu, která mířila na branku.
Jemelka s Chorým však v celkovém žebříčku zůstávají mimo nejlepší pětku. Stále platí, že největším srdcařem reprezentace je v posledním období kapitán Tomáš Souček z West Hamu. Spolu s Lukášem Červem, který zůstal proti Saúdské Arábii na lavici, překročili jako jediní hranici 70 bodů.
Co je Penny Index?
Deník Sport a web iSport hledá společně s partnerem české reprezentace Penny, největšího českého srdcaře. Ten se vybírá na základě statistik jako je nejvíce získaných balonů, vyhraných soubojů, ale i střel na bránu, asistencí nebo gólů. Defenzivní akce tvoří 60 procent hodnocení, ofenzivní pak 40 procent.