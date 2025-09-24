Tragická smrt biatlonisty Vaňhy (†19): Co odhalilo parte?
Biatlonová scéna o víkendu oněměla, když vyšla napovrch zpráva o úmrtí někdejšího závodníka, servismana a trenéra Jana Vaňhy (†19). Nejbližší teď musí velkému sporťákovi, který se věnoval i lezení a cyklistice, vystrojit pohřeb.
Smuteční oznámení, které zveřjnil Vaňhův bývalý klub, neotvírá žádný otřepaný citát. Čtyři dojemné veršíky jsou pravděpodobně z pera pozůstalých.„Po všech cestách světa jsi s jiskrou v srdci šel. Puška mlčí v koutě, tvůj závod se uzavřel. Tvůj krásný úsměv nás nikdy neopustí. V našich srdcích zůstane a zvítězí nad bolestí,“ píše se v levém horním rohu listu v narážce na Honzův milovaný biatlon. Parte je barevné a jako podklad rodina vybrala symbolicky zasněženou krajinu při západu slunce.
„S velkou bolestí v našich srdcích oznamujeme všem příbuzným, přátelům, kamarádům, spolužákům a známým, že nás navždy opustil náš drahý syn, bratr, vnuk a synovec Honzík Vaňha,“ píše se dále s tím, že Jan přišel o život za tragických okolností v pátek 19. září ve věku pouhých 19 let.
„S naší milovaným se rozloučíme ve čtvrtek 25. září v 15 hodin ve smuteční síni v Novém Městě na Moravě,“ dává se na vědomí těm, kteří chtějí Honzovi osobně dát poslední sbohem. Pod oznámením jsou podepsány maminka a sestra.
Jeho život vyhasl na kole
Podle informací Blesku Jan Vaňha zemřel v pátek kolem půl třetí odpoledne, když ho během vyjížďky na kole na silnici u obce Krouna na Chrudimsku srazilo projíždějící auto. „Po příjezdu na místo nehody hasiči poskytovali první pomoc zraněnému cyklistovi, který ležel mimo vozovku. K události byl přivolán také vrtulník Letecké záchranné služby. Navzdory veškeré snaze hasičů a záchranářů musel vrtulník nakonec odletět prázdný, neboť zranění cyklisty byla neslučitelná se životem,“ uvedli k tragické události hasiči Pardubického kraje, kteří z místa nehody zveřejnili fotografii. Z té je zřejmé, že vůz má po střetu silně zdemolovanou přední část.
Ze slov některých místních plyne, že se jedná o místo, kde řidiči často jezdí příliš rychle a někteří jej mylně dokonce označují za »rychlý úsek«. „Je to normální úsek, na němž je v jedné části ještě snížená rychlost. I tak tam lidi jezdí jako čuňata a hodně se tam ve vysoké rychlosti předjíždí,“ vrtěl hlavou na sociálních sítích jeden z uživatelů.