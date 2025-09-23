Náhlá smrt biatlonisty Vaňhy (†19): Jak k tragédii došlo?
Srdce biatlonové rodiny se o víkendu zastavilo. Fanoušky i závodníky zdrtila zpráva o smrti Jana Vaňhy, devatenáctiletého mladíka, který pro svůj milovaný sport dýchal i po ukončení závodní kariéry. Život mu v pátek vzala děsivá dopravní nehoda.
Jan Vaňha se biatlonu nejprve věnoval jako závodník, později svou kariéru ukončil a pustil se do trénování malých dětí. Nedávno se stal členem servisního týmu české reprezentace a chystal se na Masarykově univerzitě v Brně nastoupit ke studiu trenérství. Jenže k tomu už bohužel nedojde. Jeho život v pouhých 19 letech tragicky vyhasl.
Podle informací Blesku Vaňha zemřel v pátek kolem půl třetí odpoledne, když ho během vyjížďky na kole na silnici u obce Krouna na Chrudimsku smetlo projíždějící auto. „Po příjezdu na místo nehody hasiči poskytovali první pomoc zraněnému cyklistovi, který ležel mimo vozovku. K události byl přivolán také vrtulník Letecké záchranné služby. Navzdory veškeré snaze hasičů a záchranářů musel vrtulník nakonec odletět prázdný, neboť zranění cyklisty byla neslučitelná se životem,“ stojí v oficiální zprávě hasičů Pardubického kraje.
Z fotografie, kterou ke srážce hasiči zvěřejnili, je zřejmé, že se jedná o rovný a přehledný úsek. Auto má přitom zcela zdemolovanou přední část. Podle místních se jedná o silnici, kde řidiči často jezdí příliš rychle a někteří jej dokonce mylně označují za »rychlý úsek«. „Je to normální úsek, na němž je v jedné části ještě snížená rychlost. I tak tam lidi jezdí jako čuňata a hodně se tam ve vysoké rychlosti předjíždí,“ vysvětlil na facebooku jeden z uživatelů.
Jak přesně k nehodě došlo, ale ukážou až další expertízy. „Příčina nehody je stále v šetření. Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče negativní,“ uvedl pro Blesk policejní mluvčí Tomáš Dub.