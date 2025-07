Dohady kolem vyzvednutí těla biatlonistky Dahlmeierové (†31): Velký zvrat!

Zůstane pohřbena v horách, kde to milovala? Biatlonistka Laura Dahlmeierová (†31) zemřela při sestupu z hory Laila Peak v Pákistánu, když ji zasáhla kamenná lavina. Zatímco záchranná mise byla na základě její poslední vůle zastavena, předpokládalo se, že vrtulník později vyzvedne alespoň její tělo, to bylo ale během čtvrtka vyvráceno. Do věci se ale vložila rodina sportovkyně...