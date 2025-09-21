Biatlonová rodina pláče: Tragická smrt (†19)!
Český biatlon přišel o jednu dobrou duši. Jan Vaňha, který se po skončení závodní kariéry staral reprezentantům o servis a chtěl se stát trenérem, tragicky zahynul.
Vaňha biatlonem žil. V Novém Městě na Moravě pomáhal s pipláním nových nadějí a loni při mistrovství světa nespal a makal jako šroub jen, aby se ve Vysočina Areně mohlo závodit.
„Zajímal se i o přípravu lyží. Na domácích závodech měl na starosti společnou mázu a nedávno se stal členem servisního týmu české reprezentace. Na Masarykově univerzitě v Brně měl nastoupit ke studiu trenérství,“ napsal facebookový profil Český biatlon.
Mladý sportovec ještě před pár dny sdílel fotografie z výletu na kole, na skály a u moře. Bohužel to byly jeho z posledních zážitků, čím zarmoutil celou biatlonovou rodinu...