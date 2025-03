Bojoval statečně, ale boj se zákeřnou rakovinou nakonec prohrál. Legendární pilot a majitel stáje Formule 1 Eddie Jordan zemřel ve věku 76 let.

První šéf Michaela Schumachera zemřel pouhý měsíc poté, co fanouškům poslal poslední vzkaz plný utrpení a bolesti. „Právě jsem zahájil chemoterapie a nejsem úplně stoprocentní. V tuhle chvíli nejsem úplně sám sebou. Jsem tak trochu v háji, tak mi prosím odpusťte," řekl v pořadu talkSPORT.

S nemocí statečně válčil celý uplynulý rok. „V březnu mi byla diagnostikována rakovina močového měchýře a prostaty, a pak se to rozšířilo do páteře a pánve, takže to je docela agresivní," přiznal ve svém podcastu a vyzval všechny fanoušky, aby se zaměřili na prevenci.

"EJ přinesl ohromné množství charisma, energie a irský šarm všude, kam přišel. Bude chybět tolika lidem, ale zanechal nám spoustu skvělých vzpomínek, abychom se mohli i přes smutek usmívat," uvedla Jordanova rodina.

Jordan patřil v 90. letech k největším osobnostem ve formuli 1. Celkem odjel 250 závodů, z nichž čtyři vyhrál. "Kdysi jsem měl sen, že se stanu mistrem světa, ale dospěl jsem do bodu, kdy jsem pochopil, že to jako jezdec nezvládnu," popsal dříve své začátky. Založil si proto vlastní tým, který nesl jeho jméno. V roce 1999 byl ve hře o Pohár konstruktérů.

Proslavil se také tím, že do F1 přivedl Michaela Schumachera, který v roce 1991 debutoval právě v barvách Jordanu. Legendární Damon Hill zase v jeho týmu uzavřel svou bohatou kariéru. Stáj prodal v roce 2005 ruským investorům, podle neoficiálních zdrojů za 50 milionů dolarů (tehdy zhruba 1,2 miliardy korun).