Zemřel poslední slávista z Chile Jan Lála (†87). S dětmi nemluvil: Na smrt zůstal sám
Jeho bílá hříva poslední roky vlála v Edenu stále méně, ale dokud mohl, Jan Lála na klub, jemuž zůstal věrný i ve druhé lize, chodil. Už nepřijde, v sobotu zemřel.
Byl nejstarším žijícím hráčem ze stříbrného mistrovství světa 1962 v Chile, odešel 17 dnů po svých 87. narozeninách. „Vždy s ním byla spousta legrace. Měl rád ženy a ony zase jeho, po rozvodu ale zůstal úplně sám. Měl tři děti, ale vůbec se nestýkali,“ říká jeho dlouholetý kamarád Miroslav Veselý, též bývalý fotbalista.
Na MS z 2. ligy
Na šampionát do Chile letěl elegán z kraje obrany, ačkoliv jeho Slavia sezonu 1961/62 hrála jen druhou ligu. Edenu zůstal věrný navzdory vábení tehdy slavné Dukly až do roku 1969, kdy ho soudruzi pustili vydělat si na tehdejší dobu pohádkové peníze do švýcarského Lausanne.
Zůstal tam tři roky. „A mohl i déle, kdyby chtěl,“ říká o samorostovi Lálovi další slávista Jan Mareš, jenž s ním byl v kontaktu do posledních chvil. „V Edenu jsme byli spolu naposledy koncem srpna na Pardubice. Zdraví se zhoršovalo, skončil v nemocnici a zemřel v sobotu podle všeho na zápal plic,“ přiblížil Mareš.
Jozef Štibrányi (vlevo) a Václav Mašek (vpravo). • Profimedia
Jozef Štibrányi (85)
Útočník, který dal na MS gól Španělům, žije v Križovanech kousek od Trnavy. Je čilý, pochvaluje si početnou rodinu včetně několika pravnoučat.
Václav Mašek (84)
Bleskový střelec z Chile, který dal Mexiku gól v 16. sekundě. Začátkem devadesátých let byl prezidentem Sparty, tam také občas zajde na fotbal, v rámci možností je stále aktivní.