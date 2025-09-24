Předplatné

Problémový Ramírez dorazil, už pózoval v dresu. Veselý o posile: Najdeme společnou řeč

Tajemství teplických (ne)přestupů, Sigmě to dře a uvnitř malinko bublá. Co je s Beranem?
Petr Fantyš
Chance Liga
Nejasnosti kolem poslední akvizice Bohemians z letního přestupového období se rozplynuly. Venezuelský útočník Eric Ramírez dorazil do Prahy a už zapózoval v zeleno-bílém dresu v Ďolíčku. Ještě pár dní zpět přitom trenér Jaroslav Veselý ohledně jeho budoucnosti mlžil, a vzhledem k lehce problematické minulosti vysokého forvarda fanoušky „klokanů“ minimálně zneklidnil.

Podpis smlouvy na dálku v posledních hodinách transferového okna a poté dva týdny nejistoty. „Když tihle kluci odjedou domů, tak se jim pak nechce zpátky, což vlastně chápu,“ vzpomínal na Ramírezovy problematické přílety do Česka současný trenér Prostějova Jozef Weber v rozhovoru pro iSport.cz minulý týden. Byl to přitom právě on, kdo ho vedl v Karviné při prvních krůčcích v evropském fotbale.

Po víkendovém zápase proti Dukle pak „klokany“ poškádlil i kouč Veselý: „Mluvil jsem s ním, ale domluvili jsme se, že klub vydá obsáhlejší oficiální vyjádření do konce týdne, takže to teď nechci komentovat,“ přidal další otazníky ohledně dvanáctinásobného reprezentanta Venezuely.

Spekulace o možném stornování přestupu se však ukázaly jako liché. Klub dnes na sociální síť přidal video z příletu Jihoameričana s popiskem „Vítej v Bohemians.“

Jeho adaptace ale může ještě trvat a na první minuty v soutěžním zápase si pravděpodobně počká. „Nevím, v jakém bude stavu. Brzdil bych optimismus. Reálně bych řekl, že bude připravený po další repre pauze,“ nastínil harmonogram Veselý.

Pokud vše vyjde podle plánu, můžou se fanoušci v Ďolíčku těšit na velice zajímavého hráče. Hodně zaujal především při angažmá v Dunajské Stredě, kde za 54 ligových utkání nasázel 23 gólů a přidal 10 asistencí.

„Na místě Bohemky bych tohle riziko podstoupil. Může to být obrovské zpestření. Strašně se těším, až ho uvidím hrát. Je určitě nadstandardní a jiný, než kluci v Čechách a patří mezi nejrychlejší a nejdynamičtější hráče, které jsem kdy vedl,“ vyzdvihuje jeho přednosti Weber.

Ramírez se přitom během kariéry už párkrát projevil i jako lehce problematický hráč. Roční hostování ve Slovanu Bratislava například skončilo už v polovině, když bez souhlasu klubu během zimní přípravy zmizel a jaro odehrál za domovský klub Dynamo Kyjev. 

Vzhledem k porušení smlouvy nakonec po suspendaci od FIFA musel doplatit finanční závazky vůči Slovanu.

I na tohle jsou však v Ďolíčku údajně připraveni. „Už jsme si s realizákem dokázali, že umíme vyjít s problematickými lidmi a zvládneme si je srovnat. Na hlavu si kálet nenechám, takže věřím, že najdeme s hráčem společnou řeč. A když ne, tak to bude blbý. Ale ne pro mě,“ líčil Veselý na tiskové konferenci po utkání se Slováckem (1:0).

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

