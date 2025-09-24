Problémový Ramírez dorazil, už pózoval v dresu. Veselý o posile: Najdeme společnou řeč
Nejasnosti kolem poslední akvizice Bohemians z letního přestupového období se rozplynuly. Venezuelský útočník Eric Ramírez dorazil do Prahy a už zapózoval v zeleno-bílém dresu v Ďolíčku. Ještě pár dní zpět přitom trenér Jaroslav Veselý ohledně jeho budoucnosti mlžil, a vzhledem k lehce problematické minulosti vysokého forvarda fanoušky „klokanů“ minimálně zneklidnil.
Podpis smlouvy na dálku v posledních hodinách transferového okna a poté dva týdny nejistoty. „Když tihle kluci odjedou domů, tak se jim pak nechce zpátky, což vlastně chápu,“ vzpomínal na Ramírezovy problematické přílety do Česka současný trenér Prostějova Jozef Weber v rozhovoru pro iSport.cz minulý týden. Byl to přitom právě on, kdo ho vedl v Karviné při prvních krůčcích v evropském fotbale.
Po víkendovém zápase proti Dukle pak „klokany“ poškádlil i kouč Veselý: „Mluvil jsem s ním, ale domluvili jsme se, že klub vydá obsáhlejší oficiální vyjádření do konce týdne, takže to teď nechci komentovat,“ přidal další otazníky ohledně dvanáctinásobného reprezentanta Venezuely.
Spekulace o možném stornování přestupu se však ukázaly jako liché. Klub dnes na sociální síť přidal video z příletu Jihoameričana s popiskem „Vítej v Bohemians.“
Jeho adaptace ale může ještě trvat a na první minuty v soutěžním zápase si pravděpodobně počká. „Nevím, v jakém bude stavu. Brzdil bych optimismus. Reálně bych řekl, že bude připravený po další repre pauze,“ nastínil harmonogram Veselý.
Pokud vše vyjde podle plánu, můžou se fanoušci v Ďolíčku těšit na velice zajímavého hráče. Hodně zaujal především při angažmá v Dunajské Stredě, kde za 54 ligových utkání nasázel 23 gólů a přidal 10 asistencí.
„Na místě Bohemky bych tohle riziko podstoupil. Může to být obrovské zpestření. Strašně se těším, až ho uvidím hrát. Je určitě nadstandardní a jiný, než kluci v Čechách a patří mezi nejrychlejší a nejdynamičtější hráče, které jsem kdy vedl,“ vyzdvihuje jeho přednosti Weber.
Ramírez se přitom během kariéry už párkrát projevil i jako lehce problematický hráč. Roční hostování ve Slovanu Bratislava například skončilo už v polovině, když bez souhlasu klubu během zimní přípravy zmizel a jaro odehrál za domovský klub Dynamo Kyjev.
Vzhledem k porušení smlouvy nakonec po suspendaci od FIFA musel doplatit finanční závazky vůči Slovanu.
I na tohle jsou však v Ďolíčku údajně připraveni. „Už jsme si s realizákem dokázali, že umíme vyjít s problematickými lidmi a zvládneme si je srovnat. Na hlavu si kálet nenechám, takže věřím, že najdeme s hráčem společnou řeč. A když ne, tak to bude blbý. Ale ne pro mě,“ líčil Veselý na tiskové konferenci po utkání se Slováckem (1:0).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Slavia
|9
|6
|3
|0
|19:7
|21
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Bohemians
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|9
|1
|4
|4
|7:12
|7
|13
Baník
|8
|1
|3
|4
|6:9
|6
|14
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu