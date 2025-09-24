Boxerský svět v šoku: Záhadná smrt matadora Bezvody (†38)
Zničehonic přišel tvrdý direkt od osudu. Zkušený boxer „Tommy El Magico“ alias Tomáš Bezvoda v pouhých 38 letech zemřel. Informoval o tom na sociální síti profil ProBoxing Levej Hák.
Těžko se nachází slova a jen stěží se tomu dá uvěřit. Matador boxerského ringu Tomáš Bezvoda (†38) zemřel. „Byl to kamarád a většinu jeho kariéry jsem mu dělal i manažera. Byl to velmi dobrý boxer a jako chlap vždy dodržel slovo. Poslední dobou měl hodně starostí, ale měl jsem pocit, že opět chce boxovat a ještě něčeho dosáhnout,“ řekl bývalý mistr světa Lukáš Konečný pro sport.cz.
Bezvoda se s Konečným utkal ještě na jaře a prohrál. „Tommy El Magico“ nasbíral za svou kariéru podle webu Tapology 46 zápasů s bilancí 18 výher, 26 porážek a dvě remízy. „Tome, nechce se mi věřit, že je to pravda. Před dvěma týdny jsme se bavili o dalších plánech,“ napsal mezinárodní boxerský rozhodčí Pavel Hynek.
Bezvoda slavil výhru naposledy v červnu Ústí nad Labem a chystal se na listopadový duel v Lucerně. K němu již nenastoupí. Za dosud nejasných okolností zemřel. Bezvoda po sobě zanechal devítiletou dceru, kterou brával na své zápasy. Tátův sport ji učaroval natolik, že se mu sama věnuje.