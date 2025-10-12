Exreprezentant Porázik zabil autem cyklistu: Popsal život v base
Stačila chvíle a katastrofa byla na světě. Bývalý slovenský reprezentant Andrej Porázik (48) byl v srpnu 2001 účastníkem dopravní nehody s tragickými následky. Kvůli tomu putoval fotbalista do vězení, kde strávil čtyři měsíce. Jak jeho život v šatlavě vypadal?
Svými fotbalovými výkony si Porázik řekl o místo v reprezentaci. Slovákova kariéra byla ale poznamenaná také nešťastnou událostí z roku 2001, kdy coby řidič automobilu způsobil vážnou dopravní nehodu. Při té porušil dopravní předpisy a způsobil těžká zranění cyklistovi, který bohužel nepřežil.
„Musím s tím žít a stále mě to trápí. Zažil jsem tragédii, se kterou se člověk vyrovnává celý život. Myslím často na to, co se stalo. Už tehdy jsem říkal, že mě to bude pronásledovat do konce života a to platí,“ řekl Porázik v rozhovoru pro Sportweb.Pravda.sk.
Andreje původně poslal soud do vězení na rok. Krajský soud později trest snížil na osm měsíců, ale ve finále Porázik strávil v base mezi lety 2003 a 2004 pouze polovinu.
„Trest jsem si odpykával v léčebně-rehabilitačním středisku v Omšení. Bylo to náročné období pro mě i nejbližší rodinu. Ale díky ní a především díky mé ženě Zuzaně, nejlepší manželce na světe, která vždy stála při mě, jsem to zvládl,“ vyznal se bývalý reprezentant. Ačkoliv z osmi měsíců »odseděl čtyři měsíce a deset dní«, rozhodně to pro něj nebylo lehké...
„Především první chvíle byly hrozné. V cele nás bylo pět a neexistovaly nějaké výjimky. Pracoval jsem v kuchyni jako pomocný personál. Začínal jsem každý den v šest ráno a končil v sedm večer. Uklízel jsem, umýval, nakládal a vykládal zboží na skladě,“ popsal Porázik cestu za kratším trestem. „Nestačilo o to jen požádat. Pedagog musel vypracovat podrobné hodnocení. Vzorně jsem si plnil povinnosti, soud k tomu přihlédl,“ dodal.
Neměl po odpykání trestu ve vězení problém řídit? „Neměl jsem problém sednout jezdit, ale když jsem sedl za volant, často jsem na to myslel,“ řekl s dodatkem, že když ho občas za něco strážci zákona nyní pokutují, jsou to jen menší částky cirka kolem pětistovky.
Po návratu do běžného života Andrej řekl, že je lepší člověk. V rozhovoru pro slovenský web prozradil, jestli si to stále myslí. „To je věc, kterou musí posoudit jiní, kteří mě znají. Lidé z mého okolí to potvrzují a doufám, že je to pravda. Taková zkušenost člověka poznamená, mnohé věci v životě změní, má jiné priority... Měl by se v životě zlepšovat v průběhu let, ne takovou tragédií. Kromě rodiny mi pomáhal i fotbal,“ pravil Slovák, který je poslední ze svých krajanů, kdo v reprezentačním dresu skóroval proti Brazílii.