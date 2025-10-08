Hotovo. Jablonec oficiálně přebírá Střeštík. Peltova rodina si ponechává deset procent
Stvrzeno. Novým většinovým majitelem fotbalového Jablonce se oficiálně stává Jakub Střeštík. Český podnikatel, o jehož vstupu do Chance Ligy deník Sport a web iSport psaly již na konci srpna, převzal klub po Miroslavu Peltovi, kterého čeká nástup do vězení.
Po středečním vyřízení posledních formalit získal Jakub Střeštík jako nový majoritní vlastník jabloneckého klubu 90 procent akcií. Miroslav Pelta ale od Severočechů úplně neodchází. Rodina bývalého předsedy FAČR, který si má od pátku odsedět pět a půl roku vězení kvůli nezákonné manipulaci s dotacemi, si ponechává desetiprocentní podíl.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2
Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu