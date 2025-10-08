Předplatné

Hotovo. Jablonec oficiálně přebírá Střeštík. Peltova rodina si ponechává deset procent

Stvrzeno. Novým většinovým majitelem fotbalového Jablonce se oficiálně stává Jakub Střeštík. Český podnikatel, o jehož vstupu do Chance Ligy deník Sport a web iSport psaly již na konci srpna, převzal klub po Miroslavu Peltovi, kterého čeká nástup do vězení.

Po středečním vyřízení posledních formalit získal Jakub Střeštík jako nový majoritní vlastník jabloneckého klubu 90 procent akcií. Miroslav Pelta ale od Severočechů úplně neodchází. Rodina bývalého předsedy FAČR, který si má od pátku odsedět pět a půl roku vězení kvůli nezákonné manipulaci s dotacemi, si ponechává desetiprocentní podíl.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1182123:1126
2Slavia1174022:825
3Jablonec1173116:824
4Olomouc115339:618
5Zlín1153314:1218
6Plzeň1144320:1316
7Liberec1144315:1316
8Karviná1150617:1615
9Bohemians104339:1015
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

