Pohřeb tragicky zesnulé triatlonistky Debské: Dojemné gesto sportovních kolegů

Byla vášnivou sportovkyní, ale právě to ji nakonec stálo život. Polská triatlonistka Maja Debská (†42) minulý týden zemřela poté, co se během tréninkové jízdy na kole srazila s osobním automobilem. Rodina a blízcí se s ní v úterý rozloučili a jen těžko mohl mít pohřeb větší otisk toho, co Maja milovala.

Pohřeb se konal na krakovském hřbitově Podgorski, kam řada ze smutečních hostů velmi symbolicky dorazila na bicyklu a v cyklistických dresech. S polskou reprezentantkou v triatlonu se rozloučili tak, že svůj stroj zvedli a protočili zadní kola.

Emočně byla celá záležitost velmi náročná především pro Majina snoubence Mariusze Gnoińského, který několik střípků z pohřbu zveřejnil na sociálních sítích. Na posledním rozloučení byla například figurína, která byla oblečená do Majina trikotu a dokonce měla na sobě i medaili, kterou Debská získala. „Miluju tě,“ vyslal její milý vzkaz do nebe. Na ploše vedle figuríny byly fotky zesnulé sportovkyně. „Každý mohl mít Maju pro sebe,“ okomentoval stoleček Mariusz.

Nechybělo ani obrovské srdce složené ze spousty barevných květin. „Milovala karafiáty. Pro ni radostné srdce plné lásky,“ psal Gnoiński. „Zažili jsme ještě jednou chvíli s Majou, která svými barvami obohacovala život,“ dodal zdrceně.

Mezi tím vychází najevo další detaily z události, při které Maja přišla o život. Polská reprezentantka jela 4. června v 7.45 spolu se svými bratrem na kolech po cestě v Grabii, když došlo ke střetu mezi ní a osobním autem. Původní zprávy od vyšetřovatelů zněly tak, že Debská zleva předjížděla vůz ve svém pruhu a srazila se tak s automobilem v protisměru. Její bratr Maksym ale tragédii popsal jinak.

„Jel jsem první, Maja jela za mnou. Předjelo nás auto a najednou zastavilo. Byl to jen zlomek sekundy, řekl jsem »pozor!« a strhl jsem to doprava. Maja to strhla doleva,“ vylíčil okamžiky, které předcházely tragédii.