Pardubická ve znamení nováčků. 13 z 15 koní nikdy neskočilo Taxis: Velká atypická!
Velká pardubická si za 135 let existence získala řadu přívlastků. Jelikož dnes (15:30, ČT sport) je na startu hned třináct koní, kteří nikdy nepřekonali Taxisův příkop, tak to bude Velká neznámá. Co ale všechno o letošním dostihu víme...
Zkušenost s Velkou pardubickou má jen trio ze startovní listiny: obhájce loňského děleného triumfu Sexy Lord, nejstarší kůň z paddocku Dulcar De Sivola a High In The Sky, který však loni skončil na Taxisu. Kromě přehlídky nováčků bude nejslavnější závod v ČR ve znamení změn. Jakých?
Posunutý start
Zahájení hlavního dostihu je v plánu netradičně v 15:30. Proč došlo k posunutí startu o půl hodiny dopředu? Je to kvůli slunci, respektive stínu, který vrhá před zrádný Taxisův příkop a narušuje hladký průběh skoku. „Sluníčko je v tu dobu nízko a svítí skoro přímo proti žokejům a koním,“ kvituje posun trenér Popelka.
Dvojí záznam
Po loňském průšvihu s nezapnutou cílovou kamerou, který vyústil v historicky první »mrtvý doběh« (vítězství dvou koní), si raději organizátoři pořídili pro letošní ročník novou kameru. Ta bude navíc posílena ještě záložní, která poběží paralelně.
Havel, ale menší
Jelikož se na Velkém Havlově skoku opravuje živý plot, poběží se přes jeho »menšího bratra«. Malý Havlův skok je sedmadvacátá překážka v pořadí.
Velká pardubická v číslech
15
Tolik koní se účastní 135. ročníku Velké pardubické.
6900
Tolik metrů dlouhá je letošní Velká pardubická.
31
Tolik překážek musí absolvovat koně v hlavním dostihu.
4.
Hned jako čtvrtá překážka v pořadí je obávaný Taxisův příkop.
70
Tolik kilogramů je stanovená váha koní pro dostih.
3
Tolik zahraničních žokejů pojede letošní Velkou pardubickou.
2
Ze startovní listiny pouze Sexy Lord a Dulcar De Sivola už dříve zdolali Taxisův příkop.
5 000 000
Celková dotace hlavního závodu v korunách.