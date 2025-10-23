Bývalá tenistka Dominika Cibulková: Krach manželství?! Jejího muže načapali s jinou
Platili za naprosto idylický pár! Jenže manželství bývalé tenistky Dominiky Cibulkové (36) a Michala Navary (40) prochází podle slovenských médií hlubokou krizí, kterou přiznala i sama hráčka. Fotografové teď navíc jejího muže zachytili po boku neznámé krásky.
Dominika s Michalem si řekli ano před devíti lety v Katedrále svatého Martina a veselka to tehdy byla vskutku velkolepá. Když tenistka pověsila raketu na hřebík, začali si plnými doušky užívat života v luxusu a přivedli na svět dvě děti, syna Jakubka a dcerku Ninu.
Jenže v posledních týdnech začaly do slovenských médií prosakovat informace, že idylce je konec. Michal přestal Dominiku doprovázet na společenské akce a na jejím instagramu se společné fotky objevily naposledy koncem dubna. Tenistka se krizi ani nesnaží popírat. „Jsou to naše osobní záležitosti, které nebudeme řešit veřejně. V každém vztahu se však mohou čas od času objevit problémy, ale není pravda, že bychom šli s manželem od sebe," řekla počátkem října tenistka Novému času.
Manželství prý ale nefunguje už několik měsíců. Fotografové webu Pluska.sk nyní navíc Michala načapali, jak si ve svém luxusním Mercedesu vozí centrem Bratislavy neznámou blondýnku. Pár se pohyboval poblíž bytu Cibulkové hned několikrát. Ráno, když Dominika vyrazila s dětmi do školky, nakládali do auta řadu věcí a převážel nábytek. „Blondýnka navíc vypadala, že se po boku manžela Cibulkové neveze poprvé, neboť následně i ona něco kontrolovala v kufru a potom společně odešli uličkami historického centra Bratislavy," píše Šport24. Odpoledne pak z bankomatu vedle vchodových dveří vybírali peníze.
Láska z diskotéky
Manželé se dali dohromady už před 15 lety, když je seznámili společní kamarádi na párty na Zlatých píscích. Navara tehdy pracoval jako úředník na ministerstvu, ze zaměstnání ale odešel, aby mohl s Dominikou cestovat po světě.