Jak dopadli zloději luxusních kabelek ex-tenistky Cibulkové? Drsná teorie jejího otce!

Dominice Cibulkové před čtyřmi lety zloději ukradli hromadu luxusních kabelek. Jak to dopadlo s vyšetřováním?
Bývalá tenístka Dominika Cibulková.
Zloději si před vloupáním do bytu Dominiky Cibulkové terén detailně zmapovali
Před čtyřmi lety se do bytu bývalé slovenské tenistky Dominiky Cibulkové (36) vloupali lapkové, kteří si z jejího šatníku odnesli několik kousků kabelek v hodnotě, ze které se točí hlava. Tehdy nebyly informace o tom, že by policie při vyšetřování přišla zlodejíčkům na stopu. Jak se ale případ vyvíjel později?

V polovině září uběhly už dlouhé čtyři roky od doby, kdy Dominice Cibulkové vykradli byt, zatímco se blondýnka nacházela na dovolené v Toskánsku. Podle webu Šport24 si tehdy odnesli zloději zhruba 16 kusů luxusních kabelek a způsobili škodu v hodnotě 135 tisíc eur, tedy něco přes 3 miliony korun.

Dominika webu přiznala, že policii se na nic přijít nepodařilo. „Stále je nevypátrali. Moje kabelky jsou vyfocené ve složkách, kdyby se objevily při nějakých mezinárodních krádežích, případně kdyby s nimi někdo obchodoval,“ řekla loni Cibulková.

Vyšetřování se ale dostalo do slepé uličky a podle slovenské stránky bylo později zastaveno. Pomocí při něm očividně nebylo ani to, že zloděje zachytily kamery v bytě. Nicméně Dominičin tatínek Milan má jasno. Tahle krádež nebyla náhoda...

„Chtěl bych osobně poznat člověka, který se tváří jako kamarád Dominiky a udělá mé dceři, která si to celé vydřela a nikomu nic v životě neukradla, to, že dá tip zlodějům. Musel to být člověk, který už u Dominiky byl víckrát a byl brán jako kamarád,“ vrtěl hlavou otřeseně krátce poté, co Cibulkovou vykradli. Sama bývalá tenistka ale takovou verzi odmítá. 

„Nebyl to nikdo z mého okolí. Ten gang, který tady byl, vykradl více bytů, kanceláří a obchodů ve Starém Městě. A potom o nich nikdo neslyšel. Myslím si, že to byla jen hloupá náhoda, vzhledem k tomu, že šli nejprve k sousedovi, ale ten má velkého psa. On je »vyštěkal«, a tak přišli k nám,“ popsala Dominika, která už údajně s nálezem svých kabelek nepočítá.

