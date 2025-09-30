Jak dopadli zloději luxusních kabelek ex-tenistky Cibulkové? Drsná teorie jejího otce!
Před čtyřmi lety se do bytu bývalé slovenské tenistky Dominiky Cibulkové (36) vloupali lapkové, kteří si z jejího šatníku odnesli několik kousků kabelek v hodnotě, ze které se točí hlava. Tehdy nebyly informace o tom, že by policie při vyšetřování přišla zlodejíčkům na stopu. Jak se ale případ vyvíjel později?
V polovině září uběhly už dlouhé čtyři roky od doby, kdy Dominice Cibulkové vykradli byt, zatímco se blondýnka nacházela na dovolené v Toskánsku. Podle webu Šport24 si tehdy odnesli zloději zhruba 16 kusů luxusních kabelek a způsobili škodu v hodnotě 135 tisíc eur, tedy něco přes 3 miliony korun.
Dominika webu přiznala, že policii se na nic přijít nepodařilo. „Stále je nevypátrali. Moje kabelky jsou vyfocené ve složkách, kdyby se objevily při nějakých mezinárodních krádežích, případně kdyby s nimi někdo obchodoval,“ řekla loni Cibulková.
Vyšetřování se ale dostalo do slepé uličky a podle slovenské stránky bylo později zastaveno. Pomocí při něm očividně nebylo ani to, že zloděje zachytily kamery v bytě. Nicméně Dominičin tatínek Milan má jasno. Tahle krádež nebyla náhoda...
„Chtěl bych osobně poznat člověka, který se tváří jako kamarád Dominiky a udělá mé dceři, která si to celé vydřela a nikomu nic v životě neukradla, to, že dá tip zlodějům. Musel to být člověk, který už u Dominiky byl víckrát a byl brán jako kamarád,“ vrtěl hlavou otřeseně krátce poté, co Cibulkovou vykradli. Sama bývalá tenistka ale takovou verzi odmítá.
„Nebyl to nikdo z mého okolí. Ten gang, který tady byl, vykradl více bytů, kanceláří a obchodů ve Starém Městě. A potom o nich nikdo neslyšel. Myslím si, že to byla jen hloupá náhoda, vzhledem k tomu, že šli nejprve k sousedovi, ale ten má velkého psa. On je »vyštěkal«, a tak přišli k nám,“ popsala Dominika, která už údajně s nálezem svých kabelek nepočítá.