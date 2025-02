Tenistka Cibulková přiznala: Tohle byla moje první láska!

Tenistka Dominika Cibulková (35) patří k nejslavnějším hráčkám na Slovensku. Vítězka Turnaje mistryň teď zavzpomínala na své kariérní začátky a přiznala, že zpočátku ze svého okolí slyšela spíše skeptické předpovědi ohledně svých úspěchů. A zároveň práskla, že díky tenisu potkala svou první lásku!

Šport24.sk vyzpovídal bývalou slovenskou tenistku Dominiku Cibulkovou (35). Blondýnka začala s tenisem mezi sedmým a osmým rokem. Úplnou náhodou na sídlišti v Piesťanech dělal nábor otec Lukáše Lacka a zavolal Dominičiným rodičům, zda by nechtěla zkusit hrát. Byly prázdniny a ona se ocitla na kurtu. A ho vlastně již neopustila.

Původně přitom zkoušela mnoho jiných sportů. Otec byl totiž vášnivý sportovec a k pohybu vedl i svou dceru. Vyzkoušela si plavání či gymnastiku. A protože byl Dominičin táta i instruktorem vodního lyžování v Řecku, zkusila i tuhle disciplínu, která ji velmi bavila. Ale ta pravá sportovní vášeň a láska se objevila až v tenisu.

Rodiče neplánovali, že malá Dominika jednou vtrhne na kurty a v budoucnu vyhraje několik turnajů. Podporovali ji, protože viděli, jak tenis dceru uhranul. Naproti tomu všichni trenéři i lidé okolo tenisu rodičům vysvětlovali, že je Dominika příliš malá. Podle nich proto nemohla ničeho dosáhnout.

A kvůli těmto depresivním poznámkám se rozhodli rodiče poslat jedenáctiletou Dominiku do Rožnova pod Radhoštěm, kde rok žila a chodila do školy. Tam našli vhodného trenéra, který se malé Domči ujal. Úsměvavé Slovence ale chyběl domov.

Rodina se pak přestěhovala do Bratislavy, kde také našli dalšího trenéra, jenž se Cibulkové věnoval. Dominika byla známá svou pílí a zarputilostí. Neexistovalo pro ni, že by vynechala jediný trénink. Ne na každý se těšila, ale přesto šla! Natož, aby za rodiči přišla s výmluvou a otázkou, jestli by nemohla místo trénování zůstat doma. „Neexistovalo! Dokonce jsem se bála zeptat rodičů, protože jsem očekávala zápornou odpověď.“

Moc dobře si ale pamatuje i na svou první lásku. Prozradila, že ta přišla, když jí bylo kolem 14 let. Zabouchla se tehdy do italského tenisty Thomase Fabbiana. „Moje první láska byla z Itálie. Bylo to přesně poprvé, kdy jsem se zamilovala a byla to první platonická láska. Tím, že jsem žila na truanjích, tak takový ten okruh prvních lásek byl tam,“ vzpomínala Dominika, která svého aktuálního manžela potkala v baru, kam tehdy vyrazila »vytančit žal« z nepovedeného zápasu.