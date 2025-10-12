Bydlení Dominiky Cibulkové: Překvapivá slova architekta
Na tenisových kurtech si Dominika Cibulková (36) během své aktivní kariéry vydělala pořádný balík peněz. A rozhodně je neškudlí pod polštářem. Ráda si dopřeje kvalitní jídlo, příjemnou dovolenou nebo třeba značkové oblečení. A co se týče bydlení, ani na něm nešetřila!
Dominika spolu s rodinou bydlí v samotném srdci Bratislavy a čas od času mohou fanoušci na jejím instagramu zahlédnout, jak to u bývalé tenistky doma vypadá. Luxusní mezonetový byt o velikost více než 170 metrů čtverečních nabízí čtyřčlenné rodince složené z Dominiky, jejího manžela Michala a dětí Jakubka s Ninou dostatek místa.
Jedním z výrazných prvků je moderní krb, obývák laděný v neutrálních tónech, ale také obrovská knihovna vyrobená na míru. Pozornému fanouškovi ale nemohla ujít ani obrovská terasa se zahradním nábytkem, která nabízí nádherný výhled na slovenskou metropoli. Ten si Dominika velmi ráda užívá.
„Západ slunce v létě miluju a speciálně u nás doma. Udělat si pohodičku na terásce po horkém dni. Jsem pro kdykoliv. A obzvláště, když se tam cítím tak dobře,“ tetelila se v minulosti Cibulková, jež se dostala mezi celebrity, kterým zhodnotil bydlení slavný architekt Juraj Benetin pro Refresher.
Ten byl právě z terasy lehce rozpačitý... „Vidím, že bydlí rodinně a mají výhled. Ten je pro mě v tom bydlení takový trochu zvláštní. Asi neznám člověka, který má výhled a sedí večer doma a dívá se. Ale vypadá to hezky. Působí to, že bydlí někde nad centrem,“ odhadl Juraj, kterého zaujala také chalupa. Tu má Dominika v obci Plavecké Podhradie.
Nejedná se ovšem o stavení, jaké si většina lidí pod tímto pojmem představí. Domek by totiž z fleku mohl být pro jiného plnohodnotným domovem. „Ta chata se mi líbí víc. Vidím tady schody bez zábradlí. Takové jsem měl, schvaluju to,“ zhodnotil Benetin.