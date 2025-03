Cibulková o hvězdné rivalce Šarapovové: Šokující přiznání!

Slovenská tenistka Dominika Cibulková (35) poslední dobou tahá z rukávu pořádná esa. Nedávno přiznala, kdo byl její první velkou láskou a teď se vydala opačným směřem. Ukázala na soupeřku, se kterou se nebyla schopná ani pozdravit!

Výherkyně Turnaje mistryň z roku 2016 nedávno v rozhovoru pro Šport24.sk přiznala, že svou první velkou lásku potkala díky tenisu. Během toho, co trávila čas na turnajích, ztratila hlavu pro italského tenistu Thomase Fabbiana. Jenže atmosféra na kurtech není vždy jen o lásce. Vztahy s některými tenistkami byly prý tak chladné, že se neodkázaly ani pozdravit!

„Samozřejmě jsou i hráčky, se kterými jsme se vysloveně nemusely. A ani jsme se nezdravily. Ať už na kurtě nebo mimo něj. Myslím si ale, že je to normálním. Přiznám se, že vysloveně ráda jsem neměla Mariu Šarapovovou. To vysloveně, že ne, že bychom si v šatně přenechávaly skříňky nebo se nevzájemy pouštěly do sprch,“ dala Dominika nahlédnout pod pokličku vztahů. Zároveň řekla, že pověstné hekání slavné Rusky byla trochu psychologická hra.

„Věděla jsem, jak s ní hrát, a měly jsme velmi vyrovnanou bilanci. Věděla jsem, že na kurtu víc křičí než běhá. Co se týče křiku, během zápasu si ho vůbec nevšimnete. Byl to z její strany spíš zastrašovací manévr. Podvědomě jste od ní čekali bombu, ale ten míček sotva přeletěl pásku. Vzpomínám si, že na mě křičel i trenér, abych šla blíž ke kurtu. Byla to z její strany spíš psychologická hra. Mnohokrát dokázala soupeřky tím řevem zastrašit,“ řekla Cibulková. Naopak dobré vztahy měla s Bárou Strýcovou, Španělkou Garbiñe Muguruzaovou nebo Němkou Angelique Kerberovou.

„Tenis je sport individualistů a každý se vždy dívá jen sám na sebe. Znám případy, že se na veřejnosti tvářily jako kamarádky, ale potom za zády uměla jedna druhou pomluvit. Bylo to pro mě vtipné, že si hrály na kamarádky a když přišly do šatny, tak o sobě říkaly: Bože, to je taková kráva,“ vzpomínala Cibulková na vztahy, které na tenisových kurtech panovaly.