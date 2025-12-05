Extravagantní oděvy hvězdy Barcelony baví svět: Yamala oblékají Češi!
Se Španěly vyhrál loňské Euro, v Barceloně se vše točí okolo něj. Lamine Yamal (18) ale září nejen na trávnících, módními výstřelky baví i fotbalem nepolíbené.
Na Instagramu má už 40 milionů sledujících, které pravidelně zásobuje svými extravagantními oblečky. Dva poslední, které obletěly svět, přitom pocházejí přímo z Česka! Na svědomí to má oděvní značka Chew Forever. „Jeden z nejlepších hráčů na světě v našem brandu!“ září šéf firmy Martin »Castor« Súder, jenž popsal, jak se taková unikátní spolupráce může upéct.
Hladká domluva
„Celá věc proběhla strašně krátce. Poslal jsem jeho stylistce věci, o kterých jsem si myslel, že by se mu mohly líbit. Lamine si vybral, co by chtěl on, a během dvou týdnů jsme to měli vyřešené,“ pokyvuje Súder. Jednu maskovanou soupravu Yamal ukázal ležérně s kamarády, ve druhém outfitu pak vyrazil přímo na zápas! „Super pocit,“ usmíval se český autor, když fotky viděl.
Outfity od české značky Chew Forever nosí i pilot F1 Lewis Hamilton či hudební hvězdy Travis Scott nebo The Weeknd.