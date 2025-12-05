Lehečka opět ukázal svou krásku Maledivám: Dovolená snů
V dovolenkovém ráji tenistů v Indickém oceánu museli být jako v Jiříkově vidění z tak dokonalé lásky! Jiří Lehečka (24) vzal svou drahou polovičku Lucii Neumannovou (22) po roce znovu na Maledivy.
Šedivo, mlhavo a mrazivo v domovině vyměnil prominentní sportovní pár za chvíle ve vodě, na lehátku pod žhnoucím sluncem či za popíjení drinků z čerstvých kokosových ořechů. Jirka s Luckou, dcerou slavné běžkyně na lyžích Kateřiny (52), po sezoně odjeli relaxovat na soukromý ostrůvek Landaagiraavaru. Maledivy si zamilovali už v loni v listopadu, když byli na jedné z prvních společných dovolených.
Noc za 45 tisíc
Tentokrát si vybrali luxusní resort Four Seasons, kam odletěli malým soukromým letadlem. Lehečka, který si na kurtu vydělal už přes 7 milionů USD (více než 145 milionů Kč), se plácl přes kapsu – noc tu vyjde na přibližně 45 tisíc kaček. „Místo snů,“ rozplývala se Neumannová, která ukázala postavu vypracovanou z atletických tréninků nejen v plavkách, ale také v sexy růžových šatech.
Na Maledivách si letos »podávaly dveře« Češky Vondroušová a Kateřina Siniaková (29) s dalšími hvězdami bílého sportu. A na pinkání došlo také v případě Lehečky a Neumannové. „Trefování forhendů v ráji,“ pochvalovala si trénink se světovou sedmnáctkou. Jak asi souboj zamilovaných dopadl?
Menšík a jeho láska Hory? Ne, sorry! ...jsme v ráji taky!
Nejdřív to vypadalo, že Lehečkův daviscupový parťák Jakub Menšík (20) má jako v písni O5 a Radeček rád hory. Ale ne, sorry, tohle je jeho lovestory! Taky si užívá nebe na zemi. Menšík se svou argentinskou múzou Josefinou nejdřív vyrazil lyžovat do Svatého Mořice.
„Nevím, jestli jsem zrelaxovaný nebo zmrzlý,“ ulevil si po pár dnech 19. tenista světa a ze Švýcarska odletěl se svou láskou za teplem tropického Maledivského souostroví. „Právě jsem přestala počítat, kolik jsem měla spicy margarit,“ usmívala se Josefina při popíjení koktejlů z tequilly, limetkové šťávy a pálivého koření.