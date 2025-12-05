Generální ředitelka Kladna: Chci titul! Jágr mi moc pomohl. Jaké vidí výhody?
Od Jaromíra Jágra koupil osmdesátiprocentní vlastnický podíl v hokejovém Kladně a okamžitě hlásil, že vloží důvěru do nově poskládaného managementu a sám zůstane v pozadí. Podnikatel Tomáš Drastil svěřil nelehký úkol do rukou zkušené manažerky Renaty Pánkové. „V první chvíli mě to překvapilo, zároveň upřímně hodně potěšilo," ohlíží se nyní generální ředitelka Rytířů. V obsáhlém rozhovoru pro deník Sport a web iSport promluvila o proměně klubu i o ambicích do budoucna.
Jak jste se u Rytířů zabydlela? Zvykla jste si za sedm měsíců bez problémů?
„Zvykla jsem si velmi rychle. S tím nebyl žádný problém. Lidi jsou tu fajn, moc hezky mě přijali. Do té doby jsem Kladno jako město často nenavštěvovala, ale brzy jsem pochopila, že na Kladně je velmi silná hokejová komunita, které na hokeji velmi záleží. To mi situaci ulehčilo. Všem jde o to, aby se hokeji na Kladně dařilo a aby dělal fanouškům radost.“
Překvapila vás nabídka Tomáše Drastila, abyste šla vést hokejový klub? Váhala jste?
„Měla jsem dva dny na rozmyšlenou. V první chvíli mě to překvapilo, zároveň upřímně hodně potěšilo. Oslovila mě vize pana Drastila i to, co on profesně dokázal. Důležitou roli sehrálo také to, že mým blízkým kolegou se stane Tomáš Plekanec. Že Kladno je domov Jaromíra Jágra. To jsou samé superlativy, které se ke Kladnu vztahují. Je tu velká hokejová historie. Mnoho sportovních rekordů i zvučných jmen. Mít možnost pracovat se špičkami ve svém oboru je velmi inspirující, současně silně zavazující. Rozhodující jsou lidé. Taková nabídka nešla odmítnout.“
Máte k hokeji celoživotně vztah, nebo je to něco, co přišlo do vašeho života až s nástupem do Kladna?
„Do mého života sport vždycky patřil, ať už aktivně, nebo pasivně. A nejraději mám právě hokej a tenis. Mezi bývalými hokejisty mám několik přátel. Nejen v Čechách. Všichni z širší rodiny hokej hráli, nebo stále hrají na různých soutěžních úrovních. Já jsem vlastně momentálně na nejvyšší úrovni.“ (směje se)
Sledovala jste extraligu už dříve?
„Měla jsem o ní povědomí. Zároveň přiznávám, že až do letošního roku jsem viděla živě víc zápasů v NHL a v rámci mistrovství světa než v extralize. Teď už žiju hokejem na Kladně.“
Takže chodíte pravidelně na domácí zápasy?
„Chodím na každý zápas. Jednak mě to baví, jednak našemu týmu fandím a jednak, nebo především, je to moje práce. Potřebuji vědět, jak vše funguje, jak se nám daří věci měnit. Ať už uvnitř organizace, nebo na stadionu směrem k fanouškům. Chci tomu být blízko a mít identický zážitek jako naši hosté, partneři a fanoušci.“
Užíváte si atmosféru na stadionu během zápasů?
„Jsou tady skvělí fanoušci, kteří si dokážou hokej užít. Budeme rádi, když nám přízeň zachovají i do budoucna a přibude jich ještě víc. Proto nám záleží i na tom, abychom lidem dokázali nabídnout víc než jenom hokej. Aby na stadion chodili celé rodiny s malými dětmi, babičky a dědové s vnoučaty, a aby věděli, že tady bude bezpečno a zajímavý program. Že si tady užijí skvělý hokej i zábavu, která s ním může být spojená.“
Z vysokého managementu máte bohaté zkušenosti. Je pozice generální ředitelky hokejového klubu v něčem jiná?
„Než jsem