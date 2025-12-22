David a Victoria Beckhamovi: Bolestná rána od syna!

Zablokoval mámu s tátou
Bylo jich šest aneb Beckhamovi.
Celá rodina spolu držela
Zleva: Romeo (22) s přítelkyní Kim, dcera Harper (13), manželka Victoria (50), David Beckham, syn Cruz (20) s přítelkyní Jackie.
Rodinná oslava proběhla bez Brooklyna.
Brooklyn Beckham se odřízl od rodiny.
Farmáři Beckhamovi.
Romeo gratuloval Siru otci
Brooklyn Peltz Beckham a Nicola Peltzová
Brooklyn Peltz Beckham a Nicola Peltzová
Brooklyn Peltz Beckham a Nicola Peltzová
Brooklyn Peltz Beckham a Nicola Peltzová
Brooklyn Peltz Beckham a Nicola Peltzová
Brooklyn Peltz Beckham a Nicola Peltzová
Brooklyn Peltz Beckham a Nicola Peltzová
Brooklyn Peltz Beckham a Nicola Peltzová
Brooklyn Peltz Beckham a Nicola Peltzová

Tenhle příběh by do slavného seriálu Fan Vavřincové Taková normální rodinka pranic nepasoval. U Beckhamových totiž něco nefunguje.

Nejstarší ratolest Brooklyn (26), influencer, jenž se dal na kuchařinu, totiž zablokoval mámu Victorii (51) a tátu Davida (50) na Instagramu! Je to před Vánoci další rána do vztahů.

Brooklyn nebyl na oslavě otcových padesátin ani při tom, když byl pasován na rytíře. Tak padlo poslední spojení, protože rodiče a syn i jeho manželka Nicola spolu nemluví už několik měsíců.

Za radikální krok může zřejmě stopka ve sledování synova Instagramu ze strany Victorie a Davida. Ti rovnou přestali sledovat i Brooklynovu manželku Nicolu Peltzovou (30). Brooklyn tak vzal odvetu hopem. Smazal nejen rodiče, ale i své sourozence.

