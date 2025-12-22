David a Victoria Beckhamovi: Bolestná rána od syna!
Tenhle příběh by do slavného seriálu Fan Vavřincové Taková normální rodinka pranic nepasoval. U Beckhamových totiž něco nefunguje.
Nejstarší ratolest Brooklyn (26), influencer, jenž se dal na kuchařinu, totiž zablokoval mámu Victorii (51) a tátu Davida (50) na Instagramu! Je to před Vánoci další rána do vztahů.
Brooklyn nebyl na oslavě otcových padesátin ani při tom, když byl pasován na rytíře. Tak padlo poslední spojení, protože rodiče a syn i jeho manželka Nicola spolu nemluví už několik měsíců.
Za radikální krok může zřejmě stopka ve sledování synova Instagramu ze strany Victorie a Davida. Ti rovnou přestali sledovat i Brooklynovu manželku Nicolu Peltzovou (30). Brooklyn tak vzal odvetu hopem. Smazal nejen rodiče, ale i své sourozence.