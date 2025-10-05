Slavný fotbalista vydělává jako pominutý: Banka Beckham!
Fotbalista to byl výjimečný, obchodník je ale ještě lepší! David Beckham (50) po kariéře bohatne závratným tempem. Z finančního hlediska má za sebou vůbec nejvydařenější rok, během něhož vydělal miliardu korun!
Vždy byl reklamním tahákem. Hezounek s kouzelnou pravačkou, který sbalil členku popové skupiny Spice Girls. Život celebrity ho naplňoval, trenéry na čele se sirem Fergusonem dráždily jeho mimofotbalové aktivity. Naprostým ternem pro Beckhama byl přestup do amerického Los Angeles, které mu zajistilo nejen propojení s hollywoodskou smetánkou, ale umožnilo mu po kariéře spoluvlastnictví klubu v Miami. V něm pak našel své zlaté vejce!
Miliarda za rok
Uplynulý rok byl pro anglickou ikonu jako z pohádky. Jeho společnost DRJB Holdings vykázala nárůst konsolidovaného zisku o 24 % na bezmála miliardu korun. Beckham je prý jako utržený ze řetězu a uzavírá více obchodů než kdykoli předtím. „David je stále obrovsky žádanou tváří pro kampaně, ale asi nebude chtít být navždy na billboardech jen ve slipech. Vyzrál v chytrého byznysmena, užívá si obchodní schůzky v zasedačkách, rád se vrhá do nových projektů,“ citoval deník The Sun jeho kolegu.
Hadry, brýle, fritézy, doplňky stravy, nově skočil i do wellness průmyslu. K tomu nevadnoucí vlna popularity z vydařeného čtyřdílného dokumentu Netflixu, který měl premiéru už předloni. Beckham prostě frčí jako nikdy!