Král Karel pasoval Beckhama na rytíře: Sir David ve fraku od manželky!
25 trofejí, 115 zápasů za anglickou reprezentaci a nespočet fantastických gólů. Zásluhy legendárního fotbalisty Davida Beckhama (50) ocenil britský král Karel III. a pasoval ho na rytíře. Konečně!
Členem rytířského řádu se Beckham stal za své služby pro vlast v oblasti sportu a charity. Velvyslancem dobré vůle UNICEF je již od roku 2005. Od loňska se stal i ambasadorem Královské nadace a posunul se v hledáčku na šlechtické ocenění výš. Nyní může oficiálně využívat u svého jména šlechtické označení »sir«.
„Vždycky jsem byl velký royalista, vyrůstal jsem v rodině a domácnosti, která zbožňovala a milovala všechno, co se týkalo královské rodiny,“ popsal letos David v rozhovoru. „Když mě král požádal, abych se podílel na jeho nadaci, byl jsem velmi poctěn, hned jsem zavolal mamince,“ sdílel své nadšení hvězdný záložník.
V obleku od manželky
Samotná rodina hraje v životě Beckhama prim. Oba rodiče, Teda i Sandru, vzal jako doprovod na slavnostní ceremonii na hradě Windsor. Po jeho boku samozřejmě nechyběla milovaná manželka Victoria. Před krále David poklekl v obleku na míru.
Oznámení, že se hlava rodiny dočká povýšení do rytířského stavu v rámci narozeninových oslav krále Karla III., Beckhamovi obdrželi už v červnu. „David si z Victorie utahuje, že mu nikdy žádné oblečení neušije,“ řekl známý hvězdného páru deníku Daily Mail. „Victoria se proto pustila do práce, navrhla třídílný oblek a ujistila se, že bude dokonalý,“ prosákly další informace. A tak se stalo.
David poklekl před krále Karla III., panovník mu svým mečem poklepal na rameno, tím stvrdil definitivu celého obřadu a předal potřebný metál stvrzující příslušnost ke šlechtě. Sir David se poté s rodiči a manželkou vyfotil se svým řádem na pozemcích hradu Windsor.