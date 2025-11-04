Král Karel pasoval Beckhama na rytíře: Sir David ve fraku od manželky!

Sir David Beckham!
Celému obřadu přihlíželi i rodiče Ted a Sandra
David a Victorie se chlubí rytířským titulem
David Beckham slaví gól na MS 2006
„On má rád včely, já mám rád včely,“ řekl Beckham o Králi Karlu III.
Povýšení Sira Davida Beckhama
David Beckham vyhrál v roce 1999 Ligu mistrů s Manchesterem United
Se spoluhráči z Manchesteru United
V roce 2000 si oholil hlavu a začal určovat trend v oblasti účesů
Před přestupem do Realu Madrid
Do Realu Madrid přestoupil s ikonickým účesem bojovníka
Spoluhráči z Realu se nechali slyšet, že mu v té době účes záviděli. Na fotce si plácá se Zidanem, objímá se s Figem.
V roce 2006 v anglické reprezentaci hrál s tímto účesem
V roce 2008 šly vlasy znovu dolů
I v Americe udivoval svými účesy
Svou kariéru zakončil v Paris St Germain

25 trofejí, 115 zápasů za anglickou reprezentaci a nespočet fantastických gólů. Zásluhy legendárního fotbalisty Davida Beckhama (50) ocenil britský král Karel III. a pasoval ho na rytíře. Konečně!

Členem rytířského řádu se Beckham stal za své služby pro vlast v oblasti sportu a charity.  Velvyslancem dobré vůle UNICEF je již od roku 2005. Od loňska se stal i ambasadorem Královské nadace a posunul se v hledáčku na šlechtické ocenění výš. Nyní může oficiálně využívat u svého jména šlechtické označení »sir«. 

„Vždycky jsem byl velký royalista, vyrůstal jsem v rodině a domácnosti, která zbožňovala a milovala všechno, co se týkalo královské rodiny,“ popsal letos David v rozhovoru. „Když mě král požádal, abych se podílel na jeho nadaci, byl jsem velmi poctěn, hned jsem zavolal mamince,“ sdílel své nadšení hvězdný záložník. 

V obleku od manželky

Samotná rodina hraje v životě Beckhama prim. Oba rodiče, Teda i Sandru, vzal jako doprovod na slavnostní ceremonii na hradě Windsor. Po jeho boku samozřejmě nechyběla milovaná manželka Victoria. Před krále David poklekl v obleku na míru.

Oznámení, že se hlava rodiny dočká povýšení do rytířského stavu v rámci narozeninových oslav krále Karla III., Beckhamovi obdrželi už v červnu. „David si z Victorie utahuje, že mu nikdy žádné oblečení neušije,“ řekl známý hvězdného páru deníku Daily Mail. „Victoria se proto pustila do práce, navrhla třídílný oblek a ujistila se, že bude dokonalý,“ prosákly další informace. A tak se stalo.

David poklekl před krále Karla III., panovník mu svým mečem poklepal na rameno, tím stvrdil definitivu celého obřadu a předal potřebný metál stvrzující příslušnost ke šlechtě. Sir David se poté s rodiči a manželkou vyfotil se svým řádem na pozemcích hradu Windsor.

 

 

 

