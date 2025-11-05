Victoria Beckhamová po královském pasování Davida na rytíře: Změna jména!

Autor: sm
David a Victorie se chlubí rytířským titulem
Pocta Davidu Beckhamovi má vliv také na jeho manželku Victorii.
Celému obřadu přihlíželi i rodiče Ted a Sandra
„On má rád včely, já mám rád včely,“ řekl Beckham o Králi Karlu III.
David Beckham slaví gól na MS 2006
David Beckham vyhrál v roce 1999 Ligu mistrů s Manchesterem United
Se spoluhráči z Manchesteru United
V roce 2006 v anglické reprezentaci hrál s tímto účesem
Do Realu Madrid přestoupil s ikonickým účesem bojovníka
Spoluhráči z Realu se nechali slyšet, že mu v té době účes záviděli. Na fotce si plácá se Zidanem, objímá se s Figem.
V roce 2008 šly vlasy znovu dolů
I v Americe udivoval svými účesy
Svou kariéru zakončil v Paris St Germain
V roce 2000 si oholil hlavu a začal určovat trend v oblasti účesů
Před přestupem do Realu Madrid

Pravá lady! Přesně tou se stala módní ikona  Victoria Beckhamová (51) poté, co král Karel III. (76) pasoval jejího muže Davida (50) na rytíře a vypíchl jeho velký přínos sportu a charitě. Tato pocta má ovšem dopad i na samotnou bývalou Spice girl a její jméno!

„Davide, od chvíle, kdy jsem tě před 28 lety potkala, jsi byl vždy tak hrdý na to, že reprezentuješ naši zemi. Ať už to bylo na hřišti nebo mimo něj, nikdo nemiluje Anglii a nechová naši královskou rodinu v úctě tak moc jako ty. A vidět, jak tě dnes král vyznamenal, bylo něco, čeho si budu navždy vážit,“ napsala na sociální sítě dojatá Victoria. Ta svého manžela k slavnostní příležitosti vyparádila frakem na míru, který sama navrhla.

„Dosáhl jsi takové spousty věcí a pořád jsi ten milý, skromný a tvrdě pracující muž, kterého jsem potkala před 30 lety. Stejně tak, jako jsi ten nejlepší manžel a táta. Nikdy jsem se necítila hrdější než dnes. Sire Davide Beckhame, moc tě všichni milujeme,“ pokračovala módní ikona, na kterou má pocta pro jejího muže přímý dopad.

Zatímco David by měl být nyní v souladu s královskou tradicí oslovován »Sir«, Victoria je oprávněna říkat si  od nynějška Lady Beckham. Ačkoli je používání tohoto titulu dobrovolné, podle informací britského deníku The Mirror se módní magnátka rozhodla tuto poctu přijmout. Na jejích sociálních sítích zatím k žádné změně nedošlo, přejmenování je ale pravděpodobně na spadnutí.

