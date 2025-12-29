Boxerská hvězda Joshua krátce po rvačce s Paulem: Tragická autonehoda! Dva mrtví
O vlásek unikl smrti! Profesionální boxer Anthony Joshua (36) má za sebou těžkou autonehodu, při které vyhasl život dvou lidí. Sám bývalý olympijský vítěz z LOH 2012 v Londýně je podle britských médií zraněn.
Fatální nehoda se odehrála v Nigérii, rodné zemi Joshuových rodičů, kam se boxer odebral po vyhrané bitvě s Jakem Paulem. K havárii mělo dojít na rušné dálnici mezi Lagosem a Ibadanem, přičemž v danou chvíli údajně v terenním Lexusu cestovali spolu s boxerem další tři lidé. Dva přitom přišli o život.
Podle britského deníku Daily Mail se pracuje s verzí, že se vůz, v němž slavný sportovec seděl, srazil se stojícím náklaďákem poblíž čerpací stanice. Na internetu se vzápětí objevily obrázky z místa nehody, ze kterých je zřejmé, že se k autům okamžitě seběhl dav lidí. Na další fotografii je pak dokonce samotný Joshua, jenž v šoku sedí na zadní sedačce a je obsypán střepy.
Zatímco dva jeho spolujezdci přišli při nehodě o život, samotný boxer byl podle Lanreho Ogunlowa, komisaře státní policie v Ogunu, převezen k ošetření do nemocnice. Jak přesně se celé neštěstí odehrálo, nyní budou muset rozklíčovat vyšetřovatelé...