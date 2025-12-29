Boxerská hvězda Joshua krátce po rvačce s Paulem: Tragická autonehoda! Dva mrtví

Autor: sm
Anthony Joshua byl účastníkem tragické dopravní autonehody.
Otřesený boxer po nehodě.
K neštěstí došlo jen několik dní po velké bitvě s Jakem Paulem.
Na místo se ihned seběhl dav lidí.
Anthony Joshua zvládl roli favorita, ale trvalo mu to déle, než se čekalo
Jake Paul dokázal vzdorovat do šestého kola
Boxerský souboj skončil vítězstvím Anthonyho Joshuy, Jake Paul tentokrát nestačil
Jake Paul při nástupu do ringu
Anthony Joshua nastupuje do ringu
O vlásek unikl smrti! Profesionální boxer Anthony Joshua (36) má za sebou těžkou autonehodu, při které vyhasl život dvou lidí. Sám bývalý olympijský vítěz z LOH 2012 v Londýně je podle britských médií zraněn.

Fatální nehoda se odehrála v Nigérii, rodné zemi Joshuových rodičů, kam se boxer odebral po vyhrané bitvě s Jakem Paulem. K havárii mělo dojít na rušné dálnici mezi Lagosem a Ibadanem, přičemž v danou chvíli údajně v terenním Lexusu cestovali spolu s boxerem další tři lidé. Dva přitom přišli o život.

Podle britského deníku Daily Mail se pracuje s verzí, že se vůz, v němž slavný sportovec seděl, srazil se stojícím náklaďákem poblíž čerpací stanice. Na internetu se vzápětí objevily obrázky z místa nehody, ze kterých je zřejmé, že se k autům okamžitě seběhl dav lidí. Na další fotografii je pak dokonce samotný Joshua, jenž v šoku sedí na zadní sedačce a je obsypán střepy.

Zatímco dva jeho spolujezdci přišli při nehodě o život, samotný boxer byl podle Lanreho Ogunlowa, komisaře státní policie v Ogunu, převezen k ošetření do nemocnice. Jak přesně se celé neštěstí odehrálo, nyní budou muset rozklíčovat vyšetřovatelé...

Témata:  blesksportLondýnNigérieDaily MailAnthony JoshuaLagosautonehodaLexus


