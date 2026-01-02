Boxerský šampion Joshua přišel o dva velké kamarády: Trauma ze smrti
Rány na těle možná nejsou tak banální, jak se zpočátku zdálo, ale nic to není proti šrámům na jeho duši. Ty se nezahojí nikdy! Britský boxer Anthony Joshua (36) přišel při tragické autonehodě v Nigérii o dva své nejbližší kamarády!
Celý svět napjatě čeká na nové informace o Joshuově zdravotním stavu a ještě více na jeho první slova po tragédii. Ačkoli každý asi tuší, jak budou vypadat... „S nejhlubším zármutkem potvrzujeme, že po dopravní nehodě v nigerijském Lagosu zemřeli Sina Ghami a Kevin »Lateef« Ayodele. Oba byli blízcí přátelé a nedílní členové Anthonyho týmu. Anthonyho stav je stabilizovaný a zůstane v nemocnici na pozorování,“ oznámil boxerův mluvčí.
Rozpáraný vůz
Po drtivé výhře nad youtuberem Paulem odjel Joshua trávit s přáteli vánoční svátky do Nigérie, země svých rodičů. Při cestě do Ibadanu nezvládl šofér jeho SUV předjížděcí manévr a napálil do náklaďáku stojícího u krajnice. Ten luxusní vůz doslova rozpáral, oba muži sedící na pravé straně auta neměli šanci... Zato šofér i za ním sedící boxer vyvázli takřka bez zranění. „Oba pacienti v tuto chvíli nevyžadují žádný neodkladný lékařský zásah,“ oznámil mluvčí vlády.
Britská média ovšem nesouhlasí. Spekuluje se o poranění žeber i kolena, záběry hvězdného sportovce sedícího s omámeným výrazem mezi střepy ukazují na psychické trauma z děsivého zážitku. Zdá se být nemyslitelné, že by se v dohledné době vrátil do ringu.