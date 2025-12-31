Zlomená manželka trenéra Růžičky: Letos si to vyžírám
Končící rok Marii Růžičkové (37) přinesl řadu těžkých výzev. Kromě péče o nemocného dědečka se musela vypořádat také se zdravotními potížemi, které ji neopustily ani v závěru prosince...
Žena hokejového trenéra a zlatého hocha z Nagana Vladimíra Růžičky (62) nekončí letošní rok zrovna snovým způsobem. O svou momentální situaci se podělila s fanoušky. „Letos si to slušně vyžírám,“ začala zoufalou virtuální zpověď Maruška, která vyhlíží brzkou dovolenou v teplých krajinách.
„Čtvrtý týden, co se z něčeho léčím. Měla jsem snad vše, od hlavy až k patě,“ povzychla si. „Teď jsou to pro změnu dutiny. Doufám, že nový rok začne jinak,“ přeje si manželka hokejového velikána. „A vám přeji hlavně ZDRAVÍ,“ povinšovala svým sledujícím, které průběžně láká na svůj profil na kontroverzní platformě OnlyFans, kde si lidé mohli na pikantním kole štěstí vytočit například i odměnu s názvem dildo show.