Manželka trenéra Růžičky Maruška: Neuvěřitelná proměna na Vánoce!
Před Vánoci není úniků. Nejdůležitější činnosti se soustřeďují na úklid, zabalení dárků, nazdobení bytů a zkrášlení sebe samých. Zdá se, že Marie Růžičková (37) už je v konečné fázi příprav na svátky.
Za všech okolností dbá na to, aby jí to slušelo. A tak nemůžou být rodinné svátky výjimkou. Manželka nového kouče hokejistů Ústí nad Labem Vladimíra Růžičky (62) přistoupila k razantnímu kroku. Navštívila kadeřnici a odešla velice spokojená.
Vážnou černou barvu totiž vystřídal melír. K původní barvě tak přibyly líbivé proužky hnědé. Rázem se Marušce zjemnil obličej. Zvládne působit jako dračice při svém působení na platformě pro dospělé OnlyFans? „Můžeš vyhrát solo video, dildo show, fotky prsou a další spoustu jiných věcí,“ nedávno nabízela své kolo štěstí.