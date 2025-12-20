Manželka trenéra Růžičky Maruška: Neuvěřitelná proměna na Vánoce!

Velká změna před Vánoci
U Růžičkových bude Ježíšek jistě bohatý
A takhle vypadá nový účes!
Na zájemce čeká například i kolo štěstí.
Maruška Růžičková se podělila o své pocity z dovolené.
Marie Růžičková
Zatím je to dost ukřičená dovolená
Maruška dostala k narozeninám překrásnou kytici.
Marie si užívá dovolenou v Egyptě
Vladimír Růžička se svou manželkou
Pro ženu Marušku má pořád slabost!
Slavný hokejový kouč Vladimír Růžička vzal své holky na Bratislavský hrad.
2017. Růžička s druhou manželkou Marií.

Před Vánoci není úniků. Nejdůležitější činnosti se soustřeďují na úklid, zabalení dárků, nazdobení bytů a zkrášlení sebe samých. Zdá se, že Marie Růžičková (37) už je v konečné fázi příprav na svátky.

Za všech okolností dbá na to, aby jí to slušelo. A tak nemůžou být rodinné svátky výjimkou. Manželka nového kouče hokejistů Ústí nad Labem Vladimíra Růžičky (62)  přistoupila k razantnímu kroku. Navštívila kadeřnici a odešla velice spokojená.

Vážnou černou barvu totiž vystřídal melír. K původní barvě tak přibyly líbivé proužky hnědé. Rázem se Marušce zjemnil obličej. Zvládne působit jako dračice při svém působení na platformě pro dospělé OnlyFans? „Můžeš vyhrát solo video, dildo show, fotky prsou a další spoustu jiných věcí,“ nedávno nabízela své kolo štěstí.

