Oslava šampionky Maděrové s nejbližšími: Česká párty po italsku
PŘÍMO Z ITÁLIE – Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřo-knedlo-zelo. Ale ani tamní kuchyně není k zahození. Skromná párty na počest snowboardistky a čerstvé zlaté medailistky Zuzany Maděrové (22) v Livignu se tak povedla náramně.
Pohodová atmosféra, legrace, otevřenost. Lepší místo si pro životní triumf Zuzka nemohla vybrat. „Přijela rodina, přátelé, takže to je něco jiného než v Pekingu,“ přiznala závodnice.
Oslavička proběhla v jedné z místních restaurací, a když šampionka vstoupila do místnosti plné nejbližších, tak se od jejího úsměvu celá rozsvítila. „Itálie, to je prostě sluníčko, lasagne, špagety a pizza. Já to tam miluju,“ řekla.