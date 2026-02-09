Místo ceremoniálu dojezd biatlonu: ČT vysvětluje přešlap s Maděrovou
Olympijská šampionka Zuzana Maděrová zrovna plakala na stupních vítězů dojetím, jenže… Jenže doma to nikdo neviděl!
Dramaturgie České televize dala v přímém přenosu skandálně přednost štafetě biatlonu, kde probíhala »mimořádně strhující« přestřelka o druhé místo Německo -Norsko a z páté pozice se zrovna propadala mátožná Markéta Davidová až do druhé desítky.
Pak ještě rozbor o ničem se Soukalovou, Kubáskem a Krčmářem! Na »Kavkách« zřejmě usoudili, že zlatých placek budou mít Češi plnou nůši, a tak záznam ceremoniálu zařadili až půl hodiny po něm! Tak hurá!
Vyjádření České televize
Česká televize vysílala medailový ceremoniál Zuzany Maděrové živě na platformě ČT sport Plus, protože právě v té chvíli vrcholila smíšená štafeta v biatlonu, kde po třech úsecích byl český tým na pátém místě a reálně tedy ještě v boji o další cenný kov.
Diváci tedy měli možnost živě sledovat emoce čerstvé olympijské vítězky, a i v dalším průběhu ZOH bude pro naše vysílání platforma ČT sport Plus významná, protože tam nabídneme exkluzivní obsah v případě dalších kolizí, které nastanou.
Na program ČT sport jsme zařadili ceremoniál po biatlonovém programu a ve chvíli, kdy jsme z Livigna měli k dispozici kompletní ohlasy od našich aktérů závodu, tedy své pocity mohly divákům sdělit jak Ester Ledecká tak olympijské vítězka Zuzana Maděrová. Diváci kromě nich pak mohli také sdílet reakce a aktuální pocity prezidenta České republiky, ale i maminky olympijské vítězky.