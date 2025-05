Jeřábková poprvé o rodinné tragédii: Všechno se zhroutilo. Ale dalším brečením se neposunu

V polovině ledna prostřednictvím dánského klubu Ikast poslala do světa radostnou novinu. Že čeká rodinu. V březnu už veřejnost seznámila s tou nejkrutější možnou zprávou. „V ten den, 13. února, když nám to s přítelem lékaři sdělili, začaly nejhorší chvíle života,“ popisuje 29letá házenkářská hvězda.

Při rozhovoru na citlivé téma několikrát dlouze polkla, do očí se jí draly slzy. „Sama ale cítím, že by bylo fajn k tomu něco říct. Nejsem jediný člověk na světě, kterému se to přihodilo,“ říká sestra hokejového obránce Jakuba Jeřábka.

Jak těžké pro vás bylo v březnu veřejně sdělit informaci o potratu?

„Přemýšlela jsem o tom. Ale když se zveřejnila ta nejkrásnější zpráva, tak… (odmlčí se) Ne vždycky je život zalitý sluncem. Cítila jsem, že je potřeba to oznámit, protože kdybych se potom objevila na nějakém reprezentačním srazu, mohla by přijít nevhodná otázka.“

Chápeme, to by bylo pro vás ještě daleko horší…

„Možná jsem si tím vyjádřením i trošku ulevila. Zveřejňovat něco na sítích sice není moje cesta, ale chtěla jsem se vyvarovat otázkám, co se stalo… Život není jenom růžový. Většina lidí si myslí, že právě oni prožívají to nejhorší, protože veškeré sociální sítě jsou hrozně zkreslené. Mají pocit, že ostatní jsou šťastní, spokojení. Jenže čím šťastněji tam někdo vypadá, tím spíš to může být jenom maska… Nechtěla jsem vypisovat emoce veřejně, ale cítila jsem, že je třeba se vyjádřit. I proto jsem ráda, že mám teď možnost se k tomu vrátit.“

Jak vám bylo?

