Smrt horolezce Roubínka při výročí úmrtí Schuberta: Stín Makalu znovu zabíjel
Tragické úmrtí Davida Roubínka (†38) zasáhlo všechny v České republice. Celá expedice se přitom vydala do Himalájí, aby připomněla jiný příběh. Právě letos uplyne padesát let od prvovýstupu Karla Schuberta (†31) na Makalu. Ani on se ale domů nevrátil.
Byl 24. květen 1976. Československá státní expedice obléhala horu klasickým, těžkým stylem. Krok za krokem, tábor za táborem. V přední linii boje s řídkým vzduchem stál Karel Schubert. Oblečený do mohutného vybavení sedmdesátých let ukrajoval poslední metry extrémně náročného Jižního pilíře.
Když se kolem čtvrté hodiny odpolední konečně postavil na vrchol Makalu (8485 m), přepsal historii. Stal se prvním Čechem na osmitisícovce. Byla to chvíle absolutní euforie, ale zároveň okamžik, kdy se začal odpočítávat jeho čas.
V horách platí, že vrchol je jen polovina cesty. Při sestupu se na vyčerpané horolezce snesla tma a krutý mráz. Zatímco jeho dva spolulezci dokázali sestoupit do bezpečí, Karel musel učinit to nejzoufalejší rozhodnutí. Nouzově bivakovat pod širým nebem v zóně smrti, ve výšce 8300 metrů. Makalu si svého prvního českého pokořitele ponechala navždy. Oslavy historického milníku doma v Československu zhořkly.
O padesát let později, na jaře 2026, stojí pod stejným masivem nová generace. Svět horolezectví se změnil. Nejsou tu žádná těžká fixní lana, žádní výškoví nosiči. Skupina českých lezců, mezi nimiž je osmatřicetiletý David Roubínek, přijela k hoře s respektem k čistému alpskému stylu. „Martinu Ksandrovi se ozvala rodina Karla Schuberta, že shodou okolností vysílá do Himálají někoho, kdo tam vyvěsí pamětní plaketu na připomínku toho 50letého výročí. Takže i od nás to bude takové vzdání úcty. Má pro nás velkou hodnotu jít ve šlépějích někoho, kdo dělal tu pionýrskou práci před 50 lety v naprosto nepředstavitelných podmínkách,“ nevědomky mrazivě připomínal pro aktualně.cz člen expedice Pavel Burda.
Expedice se dělí na dva útočné týmy. Jedna část vyráží na Makalu a druhá na sousední, technicky neméně výzvou nabité Makalu II (7678 m). Motivací je zapsat první český a slovenský výstup na tuto horu a tím symbolicky, přímo v místě činu, uctít památku Karla Schuberta k blížícímu se padesátému výročí jeho činu. Byla to expedice plná úcty k průkopníkům.
Výprava ukrajuje výškové metry a vše se zdá být na dobré cestě. Při přespání v třetím výškovém táboře, ale přichází zlom. Makalu znovu ukazuje svou nemilosrdnou tvář. Davidu Roubínkovi se udělá špatně. Ambice na vrchol, sny o historickém zápisu, touha uctít výročí – to vše se v jediné vteřině maže. Ráno začíná boj o holý život. Tým se okamžitě otáčí a zahajuje zoufalý sestup. Davidovo tělo drtí vysokohorský otok plic. Kamarádi mu podávají kyslík z lékařské lékárničky, aplikují léky, podepírají ho.
Přes veškerou, nadlidskou snahu spolulezců se ale historie s mrazivou přesností opakuje. Ve výšce zhruba 7350 metrů, 4. května 2026, David Roubínek svému stavu podléhá. Jeho kamarádi stojí před propastí. Jsou na pokraji absolutního vyčerpání a v šesti lidech nemají šanci transportovat tělo strmým, zledovatělým terénem do bezpečí, aniž by riskovali další životy. S těžkým srdcem, s vědomím, že neexistuje jiné řešení, musí Davida na hoře zanechat a zachránit sebe.
Zatímco tělo Karla Schuberta si Makalu uchovala navždy, o ostatky Davida Roubínka momentálně svádí expediční tým s obávanou horou tvrdý boj. Poslední slovo bude mít jako vždy příroda. Jen ona rozhodne, zda tělo vůbec vydá. Záchranná akce je extrémně komplikovaná. Vrtulník dokáže tělo vyzvednout nejvýše v šesti tisících metrech. Tým, který původně vyrazil čistým alpským stylem bez pomoci šerpů, tak nyní zoufale shání nosiče z komerčních expedic v okolí. Ti jediní se dokážou dostat až k Roubínkovi a snést ho do výšky, kde může asistovat helikoptéra. I ta však bude zcela závislá na rozmarech počasí. Mrazivé padesáté výročí prvovýstupu a tragického úmrtí Karla Schuberta si tak krutá Makalu připomíná další obětí.