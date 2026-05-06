Tragická smrt horolezce Roubínka (†38) na Makalu: Mrazivé detaily!
Ze všech sil bojovali o jeho život, bohužel ale marně. Horolezec David Roubínek (†38) zemřel během aklimatizačního výstupu na horu Makalu II na otok plic. Jeho parťáci bojovali o jeho život bohužel marně.
Roubínek dorazil spolu s dalšími devíti českými horolezci do základního tábora 20. dubna a o čtyři dny později vystoupali ještě výš do předsunutého basecampu. Odtud pak podnikali aklimatizační výstupy.
Makalu je velmi záludná hora, která je bez kyslíku opravdovou výzvou. Na její vrchol se dle plánu měla vypravit pouze čtveřice nezdatnějších horolezců: Pavel Burda, Martin Ksandr, Pavel Paloncý a Markéta Peggy Marvanová. Zbylých šest mělo za cíl nižší Makalu II.
„Standardně se tam moc neleze. Šance na úspěch nebývá kvůli kombinaci různých faktorů moc velká, pro řadu horolezců je to příliš velké sousto. A pro nás obrovská výzva,“ vysvětloval před startem expedice pro Aktuálně.cz Burda s tím, že náročná je i výprava na »dvojku«, na niž se »odbočuje« ze společné trasy. „Vedle Makalu sice může působit jako vedlejší hora, ale taky je obrovská, má skoro 7700 metrů. Rozhodně nic nepodceníme.“
Horolezci o průběhu expedice pravidelně informovali na své facebookové stránce. Před Roubínkovou smrtí se naposledy ozvali 30. dubna. „Máme za sebou první rotace s opakovaným spaním v 6600 m, někteří se cítili špatně, jiní ještě hůř, aklimatizace bolí. Teď povětšinou odpočíváme v základním táboře, zítra jdeme na další rotaci ideálně se spaním v sedle (7500 m) mezi Makalu a Makalu II. Je možné, že někteří ze skupinky mířící na Makalu II, by v neděli nad ránem mohli zaskórovat," předpovídali.
Zmíněný útok na vrchol měl pravděpodobně v plánu i Roubínek. Podle serveru The Tourism Timesdosáhl spolu s dalšími třemi horolezci třetího výškového tábora a druhý den chtěli vyrazit na vrchol. „Poté, co tam přespali, David onemocněl. Spolulezci výstup vzdali a snažili se ho snést dolů z výšky 7400 m," uvedl ředitel společnosti I AM Treks, která výstup technicky zajišťovala.
Jeho parťáci udělali vše, co bylo v jejich silách, aby ho zachránili. Podali mu kyslík a léky, jeho stav se ale rychle zhoršoval. Při otoku plic je bohužel potřeba dostat nemocného rychle do nižší nadmořské výšky. Davida stihli snést o 200 výškových metrů níž, než vydechl naposledy.
Jeho kamarádi ho na hoře byli nuceni nechat a vrátili se do základního tábora. Podle The Tourism Times po tragédii další pokus o výstup vzdali. „Ale čtyři další se rozhodli pokračovat,“ sdělil ředitel I AM Treks. Nabízí se, že by mohlo jít o čtveřici, která má za cíl vyšší vrchol Makalu, expedice se k tomu ale zatím blíže nevyjádřila. Podle serveru také probíhají snahy o nalezení a vyzvednutí Roubínkova těla.