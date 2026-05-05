Tragédie české expedice na Makalu: Zemřel horolezec Roubínek (†38)
Himalájské dobrodružství se změnilo v noční můru. David Roubínek (†38), člen české expedice, která se aktuálně pokouší o zdolání vrcholů Makulu a Makalu II., v pondělí zemřel při jednom z aklimatizačních výstupů.
Expedice, která čítá deset horolezců, je v Nepálu už přes tři týdny. 20. dubna se pak celá skupina potkala v základním táboře a zahájila aklimatizaci. Postupně tedy vyráželi stále výše a vraceli se zpátky, aby si tělo zvyklo na vysokou nadmořskou výšku. Pak ale došlo k tragédii.
„Máme za sebou druhou rotaci s cílem aklimatizovat se na vrcholové pokusy Makalu a Makalu 2... Karty se v balíčku zamíchaly způsobem, jakým nikdo nečekal ani v nejčernějších představách. Hodnota lidského života je věcí nejvyšší... Stala se tragédie, rodina už vše ví, slzy nepřekryjou ztrátu... David zemřel při sestupu ve výšce 7350m na edém plic (otok plic, pozn. red.)," napsali účastníci expedice na svou facebookovou stránku.
„Více nám nepřísluší se k věci vyjadřovat. Prosíme všechny o respekt a pietu. Vězte, že moc víc se dělat nedalo a další snaha by nic nepřinesla.... Davide, nikdy nezapomeneme," dodali.
Podle informací z agentury Expedition Club, se kterou do Nepálu cestoval, mu byl poskytnut kyslík i další medikace, bohužel ale bezúspěšné. „Ostatní členové expedice jsou v bezpečí základního tábora, případně v předsunutém základním táboře, a jsme s nimi v kontaktu. Jakmile celou situaci uzavřeme, poskytneme další informace. Děkujeme za pochopení," uvedla agentura.
Expedice se po aklimatizaci měla rozdělit, čtyři horolezci měli zamířit na Makalu (8485 m), zbytek, včetně Davida Roubínka, na nižší Makalu II. (7678 m). Ten není tak navštěvovaný a poodle informací agentury na něm dosud nestál žádný Čech, ani Slovák. Skupina ta toužila po českém prvovýstupu. Zda se i přes tragédii o zdolání vrcholu pokusí, zatím není z dostupných informací jasné.
|Vysokohorský otok plic je život ohrožující forma výškové nemoci, obvykle nad 2 500 m n. m., způsobená nedostatkem kyslíku (hypoxií), který vede k prosakování tekutiny do plicních sklípků. Projevuje se extrémní dušností, kašlem, chrčením a modráním rtů. Jedinou účinnou léčbou je okamžitý sestup do nižší polohy, podání kyslíku a teplo.